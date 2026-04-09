여자들의 몰표를 받은 '나는 SOLO' 31기 경수 / 사진제공=ENA, SBS Plus

여자들의 몰표를 받은 '나는 SOLO' 31기 경수 / 사진제공=ENA, SBS Plus

직업을 밝힌 '나는 SOLO' 31기 경수 / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 31기 인기남 영수가 "알아보고 싶은 사람이 4명"이라고 밝혀 이목을 끌었다.지난 8일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 솔로 남녀 14인의 직업과 나이가 공개됐다. 자기소개 이후에도 여전히 관심의 중심에 선 경수와 각기 다른 방식으로 마음을 움직이기 시작한 솔로 남녀들의 모습이 흥미롭게 그려졌다.솔로나라 31번지에서의 첫째 날 저녁, 순자는 장보기 리스트에 조미료까지 챙겨오는 부지런한 면모와 함께 주방에서 열심히 일했다. 이를 지켜보던 영수는 "순자 님도 일을 계속하시는 스타일이네"라며 관심을 표현했다. 직후 영수는 제작진과의 인터뷰에서도 "지금은 순자 님 말고는 눈에 들어오는 분이 아직 없다"고 고백했다.경수는 자신에게 쏟아지는 솔로녀들의 관심을 무심하게 즐겼다. 그는 영자가 "공유 닮았다는 말 들어보신 적 있냐?"는 질문에 "큰일 났다, 진짜"라면서도 웃음을 감추지 못했다. 이를 지켜보던 MC 데프콘은 "잘생겼으니까 일도 안 해, 주머니에 손 넣고 토크만 하잖아"라며 질투해 웃음을 안겼다.직후 순자는 제작진과의 인터뷰에서 "(경수 님과) 대화를 하고 더 친해지다 보면 나한테만 보이는 어떤 새로운 모습이 있지 않을까"라며 경수를 궁금해했고, 영숙 역시 경수의 말에 큰 리액션으로 화답하며 호감을 보였다. 경수는 식사가 끝나자 설거지하는 정숙의 얼굴에 튄 거품을 닦아줬으며, 또 귤을 까서 자연스럽게 건넸다. 이에 정숙은 "그게 약간의 심쿵 포인트였다"며 경수에게 마음을 키웠다.둘째 날, 아침 식사가 끝나자 자기소개가 시작됐다. 경수는 "안경원 운영자다"라며 자신의 직업을 밝혔다. 이어 그는 "알아보고 싶은 사람이 4명"이라고 해 모두를 놀라게 했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr