'나는 SOLO' 31기 인기남 영수가 "알아보고 싶은 사람이 4명"이라고 밝혀 이목을 끌었다.
지난 8일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 솔로 남녀 14인의 직업과 나이가 공개됐다. 자기소개 이후에도 여전히 관심의 중심에 선 경수와 각기 다른 방식으로 마음을 움직이기 시작한 솔로 남녀들의 모습이 흥미롭게 그려졌다.
솔로나라 31번지에서의 첫째 날 저녁, 순자는 장보기 리스트에 조미료까지 챙겨오는 부지런한 면모와 함께 주방에서 열심히 일했다. 이를 지켜보던 영수는 "순자 님도 일을 계속하시는 스타일이네"라며 관심을 표현했다. 직후 영수는 제작진과의 인터뷰에서도 "지금은 순자 님 말고는 눈에 들어오는 분이 아직 없다"고 고백했다. 경수는 자신에게 쏟아지는 솔로녀들의 관심을 무심하게 즐겼다. 그는 영자가 "공유 닮았다는 말 들어보신 적 있냐?"는 질문에 "큰일 났다, 진짜"라면서도 웃음을 감추지 못했다. 이를 지켜보던 MC 데프콘은 "잘생겼으니까 일도 안 해, 주머니에 손 넣고 토크만 하잖아"라며 질투해 웃음을 안겼다.
직후 순자는 제작진과의 인터뷰에서 "(경수 님과) 대화를 하고 더 친해지다 보면 나한테만 보이는 어떤 새로운 모습이 있지 않을까"라며 경수를 궁금해했고, 영숙 역시 경수의 말에 큰 리액션으로 화답하며 호감을 보였다. 경수는 식사가 끝나자 설거지하는 정숙의 얼굴에 튄 거품을 닦아줬으며, 또 귤을 까서 자연스럽게 건넸다. 이에 정숙은 "그게 약간의 심쿵 포인트였다"며 경수에게 마음을 키웠다. 둘째 날, 아침 식사가 끝나자 자기소개가 시작됐다. 경수는 "안경원 운영자다"라며 자신의 직업을 밝혔다. 이어 그는 "알아보고 싶은 사람이 4명"이라고 해 모두를 놀라게 했다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
지난 8일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 솔로 남녀 14인의 직업과 나이가 공개됐다. 자기소개 이후에도 여전히 관심의 중심에 선 경수와 각기 다른 방식으로 마음을 움직이기 시작한 솔로 남녀들의 모습이 흥미롭게 그려졌다.
솔로나라 31번지에서의 첫째 날 저녁, 순자는 장보기 리스트에 조미료까지 챙겨오는 부지런한 면모와 함께 주방에서 열심히 일했다. 이를 지켜보던 영수는 "순자 님도 일을 계속하시는 스타일이네"라며 관심을 표현했다. 직후 영수는 제작진과의 인터뷰에서도 "지금은 순자 님 말고는 눈에 들어오는 분이 아직 없다"고 고백했다. 경수는 자신에게 쏟아지는 솔로녀들의 관심을 무심하게 즐겼다. 그는 영자가 "공유 닮았다는 말 들어보신 적 있냐?"는 질문에 "큰일 났다, 진짜"라면서도 웃음을 감추지 못했다. 이를 지켜보던 MC 데프콘은 "잘생겼으니까 일도 안 해, 주머니에 손 넣고 토크만 하잖아"라며 질투해 웃음을 안겼다.
직후 순자는 제작진과의 인터뷰에서 "(경수 님과) 대화를 하고 더 친해지다 보면 나한테만 보이는 어떤 새로운 모습이 있지 않을까"라며 경수를 궁금해했고, 영숙 역시 경수의 말에 큰 리액션으로 화답하며 호감을 보였다. 경수는 식사가 끝나자 설거지하는 정숙의 얼굴에 튄 거품을 닦아줬으며, 또 귤을 까서 자연스럽게 건넸다. 이에 정숙은 "그게 약간의 심쿵 포인트였다"며 경수에게 마음을 키웠다. 둘째 날, 아침 식사가 끝나자 자기소개가 시작됐다. 경수는 "안경원 운영자다"라며 자신의 직업을 밝혔다. 이어 그는 "알아보고 싶은 사람이 4명"이라고 해 모두를 놀라게 했다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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