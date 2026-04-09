화사/ 사진 제공=피네이션

화사/ 사진 제공=피네이션

화사/ 사진 제공=피네이션

가수 화사(HWASA)가 신곡 ‘So Cute(쏘 큐트)’를 공개한다.화사는 9일 신곡으로 돌아온다. 지난해 10월 15일 발표해 메가 히트를 기록한 ‘Good Goodbye(굿 굿바이)’ 이후 약 6개월 만의 컴백이다.화사가 리코더, 훌라후프 등을 갖고 놀고 있는 아이들을 배경으로 다소 멍한 표정을 짓고 있거나, 이와 대조적으로 페도라와 도트 무늬 원피스 등으로 우아한 매력을 드러내는 등 묘한 분위기의 티저 이미지들이 연이어 공개되며 궁금증은 더 커졌다.뮤직비디오 티저 속 공개된 일부 음원으로 미루어 볼 때 ‘So Cute’는 경쾌한 댄스, 팝 장르의 곡인 것으로 알려졌다. 화사와 소속사 수장인 싸이가 작사를, 화사와 콤비 박우상이 다시 한번 작곡으로 호흡을 맞췄다.이날 오후 6시 ‘So Cute’가 각종 온라인 음원 사이트에 발표되며 베일을 벗는 가운데 화사는 소속사 피네이션을 통해 컴백 소감 및 신곡 소개, 꾸준한 사랑을 보내주는 팬들에 대한 고마움 등을 전했다.▷ 많은 사랑을 보내주신 팬들에게 보답하고픈 마음에서 열심히 했어요. 신곡을 들으시는 분들이 많이 좋아해 주셨으면 좋겠습니다.▷ 우리들의 건조한 일상 속에서 힘이 되어주는 게 작고 하찮은 귀여움인 것 같다는 생각이 들었어요. 그 모습이 부족해 보일지라도 얼어있던 마음이 녹아내리는 지점을 준다고나 할까요. 행복이 정말 별거 없는 것 같습니다. ‘So cute! That's enough!’▷ 제게도 다양한 면들이 있는데 그동안 강렬한 이야기만을 해온 것 같아서 거기에 대한 피로감이 있었어요. 요새는 저의 조용한 생각들을 얘기하고 싶었습니다.▷ 이 곡은 무서움에서 시작됐어요. 자연스럽게 나이가 들어가면서 아는 것들도 많아지는데 가끔 그 속에서 어린아이 같은 공포감을 느낄 때가 있거든요. ‘제가 몸만 어른일 뿐 저도 어른이 처음인 사람이었다’ 그런 혼란한 마음속에서 작고 귀여운 빛줄기 하나로 나아가는 듯한 모습을 곡으로 표현하고 싶었어요.▷ 노래에 영어 가사들이 들어가서 이 부분을 정말 많이 고민했습니다. 그런데 상의를 하면서 바로 그 자리에서 깔끔하게 정리를 해 주셨어요.▷ 없었어요. ‘Good Goodbye’는 두 번은 쓸 수 없는 곡이라 생각해서 잘 담아냈다는 것에 대해 감사함을 느끼고 있습니다. 다음 챕터는 또다시 0에서 시작하는 마음으로 임하려 합니다.▷ 권태로운 일상 속에서 마주한 작고 귀여운 것에서 얻는 힘을 담고 싶었습니다.▷ 앞서 말씀드렸듯이 다음 챕터는 또다시 0에서 시작하는 마음으로 임하고 있기에 구체적인 목표는 없어요. 다만 작고 하찮은 이 귀여운 노래가 많은 사람들에게 힘이 되었으면 좋겠습니다.▷ 곡을 만드는 부담보다는 제 이야기가 없을 때가 가장 힘이 들어요. 그냥 저만의 인생을 잘 살아가면서 다양한 이야기들을 하고 싶습니다.▷ 드디어. 마침내!!!!! 보고 싶었습니다.▷ 크든 작든 무대는 제게 늘 귀하고 소중한 곳입니다. 언제나 그랬듯 무대를 사랑하는 마음으로 그리고 팬들을 사랑하는 마음으로 임할 예정입니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr