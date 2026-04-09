그룹 마마무 솔라가 수영복 차림의 사진을 게시해 몸매를 과시했다. 사진=그룹 마마무 솔라 SNS

그룹 마마무 솔라가 수영복 차림의 사진을 게시해 몸매를 과시했다. 사진=그룹 마마무 솔라 SNS

그룹 마마무 솔라가 수영복 차림의 사진을 게시해 몸매를 과시했다.솔라는 지난 7일 개인 SNS에 야자수 이모티콘과 함께 사진 여러 장을 올렸다. 공개된 사진 속 솔라는 해변을 배경으로 다양한 비키니를 입고 휴식을 취하고 있다. 그는 평소 관리로 다져진 탄탄한 체형을 드러냈다.한편, 솔라는 마마무 멤버뿐만 아니라 솔로 아티스트로서 음악적 성과도 보여주고 있다. 솔라는 지난달 밴드 고오인(Accusefive)과 협업한 중국어 싱글 "Your Own Star"("總有一顆屬於의星球")를 발표했다. 해당 음원은 공개 직후 대만 아이튠즈 "톱 송" 차트 1위에 이름을 올렸다. 이외에도 팝, K-팝, 댄스/일렉트로닉 등 대만 아이튠즈 내 세부 장르별 차트에서도 모두 정상을 차지했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr