가수 겸 배우 차은우가 세무조사로 부과된 세금을 모두 납부했다고 전했다./사진=텐아시아DB

가수 겸 배우 차은우가 세무조사로 부과된 세금을 모두 납부했다고 전했다./사진=텐아시아DB

배우 겸 가수 아스트로 차은우가 세무조사로 부과된 세금을 모두 납부했다고 전했다.차은우는 8일 자신의 인스타그램에 "저는 국세청의 절차와 결과를 존중하며, 더 이상의 혼란이 이어지지 않도록 관련 세금을 모두 납부했다. 남은 절차 또한 성실히 임하도록 하겠다"라는 글을 게재했다.이어 "많은 분의 사랑과 응원 속에서 활동해 온 만큼, 이번 사안을 더욱 무겁고 깊게 받아들이고 있다. 내가 충분히 살피지 못한 부분이 있었다면 그 책임 또한 모두 내게 있다. 어떠한 이유로도 '몰랐다'거나 '누군가의 판단이었다'는 말로 회피하지 않겠다"라고 밝히며 책임을 강조했다.또한 1인 법인 설립 경위에 대해 "활동 중 여러 변화와 혼란을 겪는 시기에 내 활동을 좀 더 안정적으로 이어가기 위해 준비하는 과정에서 법인을 설립했지만, 지금 돌이켜보면 그 과정에서 충분히 살피지 못한 부분이 있었고, 그 책임은 우리 가족이나 회사가 아닌 내게 있다고 생각한다"라고 설명했다.마지막으로 "같은 문제가 다시 반복되지 않도록, 앞으로의 내 활동 전반을 보다 신중하고 엄격한 기준으로 점검하겠다. 내 선택과 행동에 끝까지 책임을 다하는 차은우가 되기 위해 더욱 노력하고 또 노력하겠다"라고 덧붙였다.차은우는 앞서 지난 1월 22일 국세청 조사4국의 조사 결과 약 200억 원대 소득세를 추가 납부하라는 통보를 받은 바 있다. 국세청은 그가 소속사 판타지오와 별도로 지인과 설립한 법인 A사를 페이퍼컴퍼니로 판단하고, 개인 소득 대신 법인 소득으로 분산해 세율을 낮추려 했다고 본 것으로 알려졌다.이에 관해 판타지오는 "과세 적부심사 등 적법한 절차를 통해 소명하겠다. 관계 기관에서 내려지는 최종 판단에 따라 결과를 겸허히 받아들이고 책임을 다하겠다"라고 입장을 전했다.차은우입니다.최근 저와 관련된 납세 논란으로 팬분들을 비롯한 많은 분께 실망과 혼란을 드린 점, 진심으로 사과드립니다.여러 행정 절차가 진행되는 과정에서 입장을 말씀드리는 데 신중할 수밖에 없었고, 그로 인해 말씀드리는 시기가 늦어진 점에 대해서도 또 한 번 사과드립니다.늦었지만 지금이라도 다시 한번 제 생각과 입장을 직접 말씀드리고자 합니다.저는 국세청의 절차와 결과를 존중하며, 더 이상의 혼란이 이어지지 않도록 관련 세금을 모두 납부하였습니다.남은 절차 또한 성실히 임하도록 하겠습니다.많은 분의 사랑과 응원 속에서 활동해 온 만큼, 이번 사안을 더욱 무겁고 깊게 받아들이고 있습니다.제가 충분히 살피지 못한 부분이 있었다면 그 책임 또한 모두 저에게 있습니다. 어떠한 이유로도 '몰랐다'거나 '누군가의 판단이었다'는 말로 회피하지 않겠습니다.활동 중 여러 변화와 혼란을 겪는 시기에 제 활동을 좀 더 안정적으로 이어가기 위해 준비하는 과정에서 법인을 설립했지만, 지금 돌이켜보면 그 과정에서 충분히 살피지 못한 부분이 있었고, 그 책임은 우리 가족이나 회사가 아닌 저에게 있다고 생각합니다.이번 일을 통해 저 자신을 스스로 한번 돌아봐야겠다는 점을 절실히 느꼈습니다. 무엇보다 저를 믿어 주신 팬분들, 아로하 여러분께 실망을 드렸다는 사실이 가장 마음 아프고 죄송합니다.같은 문제가 다시 반복되지 않도록, 앞으로의 제 활동 전반을 보다 신중하고 엄격한 기준으로 점검하겠습니다.제 선택과 행동에 끝까지 책임을 다하는 차은우가 되기 위해 더욱 노력하고 또 노력하겠습니다.다시 한번 깊은 사죄의 마음을 전합니다.긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr