이미지 크게보기 사진 = tvN STORY ‘육아인턴’

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‘육아인턴’ 방송인 이경규가 ‘황혼 육아’에 대한 의지를 드러내 눈길을 끌었다.9일 방송된 tvN STORY ‘육아인턴’에서는 육아 경험이 전무한 이경규와 안정환이 본격 육아 도전에 앞서 교육을 받는 모습이 그려졌다.이날 이경규는 “딸이 결혼 6년 차라 할아버지가 될 가능성이 높다”며 ‘황혼 육아’에 대한 기대를 드러냈다.앞서 이예림은 이경규의 유튜브 채널 ‘갓경규’에 출연해 2세 계획을 묻는 질문에 솔직한 심경을 밝힌 바 있다. 그는 “아기를 별로 안 좋아한다. 강아지만 예쁘다 보니 아직은 아기를 낳고 싶다는 생각이 안 든다”고 털어놨다.이어 “책임져야 한다는 생각이 강하다. 강아지 하나 키우기도 힘든데, 사람은 더 손이 많이 가지 않겠나”라며 딩크 고민을 전해 화제를 모은 바 있다.안정환이 “황혼 육아를 하실 거냐”고 묻자 이경규는 “해줘야지. 도와줄 마음이 있다. 예림이가 안 해줘서 미안하고 ‘이렇게 하는 거야’라고 조언해 주고 싶다. 그런데 전혀 모른다. 개만 키울 줄 알지”라고 솔직히 털어놨다.이어 이경규와 안정환은 휴대폰에 저장한 딸 이름을 서로 얘기했다. 안정환은 딸의 이름을 '프리티 우먼'이라고 저장했다고 말했고, 이경규는 '이예림'으로 저장했다고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 안정환은 "사무적인 거 아니냐"고 너스레를 떨었다.이경규는 딸에게 직접 전화를 걸어 '황혼육아'에 대한 반응을 확인 했따. 안정환이 “예림 씨가 예쁜 아이를 출산하면 아빠한테 맡기겠냐”고 묻자, 이예림은 “잘 모르겠다”고 답하며 거절 의사를 밝혀 웃음을 자아냈다.이경규는 딸의 입장을 존중하며 “결혼해서 아이가 안 생기면 어쩔 수 없지만, 결혼을 했다면 낳는 게 맞는 것 같다. 그러나 강요할 생각은 전혀 없다”고 밝혔다. 동시에 “아이를 키워줄 자신은 있다”며 황혼 육아에 대한 의지를 재차 강조했다.한편, 이예림은 1994년생으로 배우 출신이며, 2021년 FC안양 소속 축구선수 김영찬과 결혼해 올해 결혼 6년차를 맞았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr