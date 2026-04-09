이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '지상렬 KCM의 대리만족'

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‘이혼숙려캠프’ 17기 맞소송 부부로 얼굴을 알린 김별이 방송 이후 겪은 솔직한 심경과 근황을 털어놨다.8일 ‘지상렬 KCM의 대리만족’ 채널에는 ‘그녀에게 듣는 이숙캠 비하인드 | KCM의 대리운전 Ep.05’ 영상이 공개됐다. 이날 김별은 KCM과 함께 인터뷰하며 방송 당시의 상황과 출연 후 이야기를 상세히 전했다.김별은 먼저 자신을 “25년도 역대급 와이프”라고 소개하며, “그 방송을 계기로 이혼이 됐고 서로 각자의 삶을 잘 살아가고 있다”고 근황을 전했다. 이어 KCM이 “‘이숙캠’ 출연 후 억울한 점은 없었냐”고 묻자, 김별은 방송에서 일부 장면이 오해를 불러일으킨 부분을 언급했다.“제가 둘째 아이를 엄하게 훈육하는 부분만 편집돼서 ‘아동학대’라고 하더라. 과하게 훈육한 것 같긴 한데, 눈에 넣어도 안 아픈 아이를 학대한다고 하니까 속상했다. 어떻게 자기 아이를 학대할 수 있겠나”라며 억울함을 드러냈다.출연 결정 과정도 공개했다. 김별은 “섭외 연락을 받고 출연하게 됐다. 출연료는 많이 준다. ‘한 장!’ 이렇게 얘기할 사이즈니까”라며 놀라운 출연료 규모를 언급했다. 다만 출연 후에는 수많은 악플 DM을 받았다고.KCM은 “방송에서 단편적인 면만 보고 욕을 하는 경우가 많다. 프로그램 특성상 자극적인 장면이 나오다 보니 몰입되는 부분이 있다”고 위로했다.그리고 최근 가장 힘들었던 사건으로 김별은 보이스피싱 피해를 털어놓았다.“둘째가 최근 크게 사고를 쳤다. 아들이 게임을 좋아해서 현질을 하고 싶었나 보다. 새벽 4시에 어떤 사람이 ‘돈을 줄 테니 텔레그램으로 아라. 엄마 통장에서 3백만 원이 나갔으니 돌려받으려면 이체를 해야 한다. 엄마 휴대폰을 가져와라’라고 했다더라. 결국 2천만 원을 이체했다”고 밝혔다.특히 2천만 원은 “첫째 아들의 군 적금이었다”고 전하며, “애는 잘못했지만 통장에 돈이 없다고 해서 미워할 수는 없었다. 진짜 힘든 시간을 보냈다”고 덧붙였다. 경찰에 신고를 마친 상황이지만, 전 재산이 날아간 충격과 심적 고통은 컸다고 밝혔다.마지막으로 김별은 “(두 번째 남편과) 이제 나쁘게 지내지는 않는다. 어차피 남이지 않나”라며 방송 후 이혼에 대한 자신의 현실적 심경을 솔직히 털어놨다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr