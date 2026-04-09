사진 = '안성재' 유튜브 채널 캡처

사진 = '안성재' 유튜브 채널 캡처

안성재 셰프가 넷플릭스 '흑백요리사2'에 출연했던 '술빚는 윤주모'와 만나 진솔한 이야기를 나눠 눈길을 끈다.안성재 셰프가 운영하는 유튜브 채널 '셰프 안성재'에서는 '모수 균! 모수 균! 안성재도 취해버린(?) 조선판 K-주모의 위력?!'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 안성재는 윤주모와 함께 술을 빚고 진솔한 이야기를 나누는 시간을 가졌다. 윤주모는 "술은 계속 집중해서 정진해서 나아가야 되는 그런 방향이다"며 "근데 요리는 약간 창작의 분야인 것 같아서 제가 좀 음식이 바뀌었다고 하셨잖냐"고 말했다.안성재는 윤주모가 해서 내놓은 음식을 먹고 "쌈장 맛이 좀 다른 것 같다"며 "그리고 돼지고기의 지방에 있는 것과 같이 딱 먹었을 때 '어? 나는 지금 뭘 먹고 있지'라는 생각이 드는 거다"고 밝혔다. 이에 윤주모는 "이건 찌개 끓여서 먹어도 맛있고 그래서 오늘은 이걸로 해드렸다"고 했다.안성재는 "요리도 좋고 술도 좋고 이렇게 문화를 알리고 싶고 그게 '흑백요리사 시즌2'에 출연하게 된 계기인 거냐"며 "아니면 뭔가 뜻한 바가 있었냐"고 물었다. 이에 윤주모는 "개인적인 거는 해갈되지 않은 뭔가가 있었던 것 같다"며 "뭔가 해소되지 않은 이제 안정을 못 받고 있고 그래서 일단 '나를 드러내 보자' 싶었던 거다"고 했다.이를 듣던 안성재는 "그래서 나왔는데 나오신 다음에는 어땠냐"고 했다. 이에 윤주모는 "요리는 이제 배운 게 아니라 늘 이제 이런 거를 해도 '이게 맞는 맛인가?' 그거를 검증을 손님들한테만 받고 그랬었잖냐 그러니까 처음으로 이제 공식적인 자리에 내보인 게 셰프님이 드셔주셨을 때다"고 했다.이어 "셰프님이 1번이었고 그리고 이걸 '흑백요리사 시즌2' 끝나고 와서 정말 좋은 동료 셰프님들 선배님들이 생겨서 제가 이제 뭐 궁금하거나 이럴 때 물어보면 대답해 주실 수 있는 분들이 너무 많아서 '흑백요리사 시즌2' 출연으로 요리 스승을 만난 느낌이고 그게 또 너무 좋았던 부분이었다"고 했다.이말에 안성재는 "근데 나중에 식당 여셨을 때 손님들이 오셔서 드셔보시면 모든 사람들이 다 동의하지 않을 수 있다"며 "굿데이가 있고 배드데이가 있는데 사실 배드데이에 잘못 걸리면 또 욕먹는 날이다"고 했다. 이어 "그치만 말씀하신 대로 계속 나아가면 되는 거고 충분히 손맛이 좋아서 와서 정말로 경험을 했을 때 많이 좋아하시지 않을까 생각하고 있다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr