22기 정숙, 3번째 결혼한 후 웨이트도 열심…신혼은 미국 덴버에서

'나는 솔로' 22기 정숙이 미국으로 가기 전 몸을 제대로 만들고 있다.최근 22기 정숙은 헬스장에서 운동에 열을 올리는 모습을 공개했다. 공개된 사진 속 22기 정숙은 수건을 머리에 뒤집어 쓰고 웨이트와 유산소에 열중인 모습. 미국에서 신혼생활을 시작하기 전 몸을 탄탄하게 만드는 모양새다.한편 22기 정숙은 변호사로 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연했으며 두 번의 이혼 경험이 있다. 남편인 10기 상철은 미국 거주 중인 사업가다. 10기 돌싱특집에 출연했으며 이혼 후 두 자녀를 키우고 있다. 두 사람은 같은 기수는 아니었지만 만남을 이어가다 연인으로 발전해 결혼식을 올렸다. 이들은 미국 콜로라도주 덴버에서 신혼생활을 시작한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr