넷플릭스 '사냥개들 2'에 출연한 가수 겸 배우 정지훈 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '사냥개들 2'에 출연한 가수 겸 배우 정지훈 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '사냥개들 2'에 출연한 가수 겸 배우 정지훈 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '사냥개들 2'에 출연한 가수 겸 배우 정지훈 / 사진제공=넷플릭스

데뷔 후 처음으로 악역에 도전한 정지훈이 일각의 혹평에도 담담한 태도를 보였다. 캐릭터에 깊이 몰입했던 만큼 촬영이 끝난 뒤에도 여운이 오래 남아 있다며, 연기에 대한 평가 역시 겸허하게 받아들였다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '사냥개들2'에 출연한 가수 겸 배우 정지훈을 만났다. '사냥개들2'는 극악무도한 불법 사채 조직을 무너뜨린 건우(우도환 분)와 우진(이상이 분)이 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 다시 맞서는 이야기를 그린다. 정지훈은 극 중 건우와 우진에 대적하는 빌런 백정 역을 맡았다.첫 악역에 나선 정지훈은 캐릭터에 대한 애착이 유독 컸다고 털어놨다. 그는 "7개월 정도 지난 것 같은데 정이 많이 들었던 캐릭터라 열심히 준비한 만큼 털어내는 데에도 시간이 꽤 오래 걸렸다"고 말했다. 이어 "가끔 욱하고 올라오는 순간이 있다"며 캐릭터의 잔상이 여전히 남아 있다고 했다.특히 악역에 몰입한 만큼 가장 가까운 가족인 아내 김태희도 변화를 느꼈다고. 정지훈은 "말투 때문이 아니라 눈빛을 보고 아내가 왜 그렇게 보냐고 하더라"며 "꽤 시간이 지났는데도 영향이 남아 있는 것 같다"고 말했다. 이번 작품 속 캐릭터에 대해선 유독 깊은 고민이 있었다는 정지훈은 "(백정이) 사이코패스나 소시오패스가 아니라 분노조절장애를 가진 인물이라 더 어려웠다. 폭주기관차처럼 본능적으로 행동하는 캐릭터라 접근이 쉽지 않았다"고 설명했다.이어 정지훈은 "(백정이) 서사가 거의 없는 인물이어서 캐스팅 이후 감독과의 미팅을 통해 출신, 가족 등 배경을 직접 설정하며 캐릭터를 구축했다"며 "그 과정이 길었던 만큼 지금까지도 여운이 남아 있는 것 같다"고 덧붙였다.이번 작품에서도 정지훈의 몸을 활용한 장면은 적지 않았다. 그는 "이제는 몸을 그만 좀 벗어야 하지 않나 싶다. 웬만하면 이제 그만 까야겠다"며 웃은 뒤 "이번 작품을 끝으로 극단적으로 몸을 만드는 건 힘들겠다는 생각도 들었다"고 말했다.이어 "(백정은) 아예 살인병기처럼 가보자고 생각했다. 클리셰일 수 있지만 그런 방향으로 몸을 만들었다"고 설명했다. 6~7kg가량 증량했다는 그는 "운동선수들이 은퇴 후 운동을 안 한다고 하시는데 나도 그 마음을 알 것 같다"고 털어놨다. 그러면서 "조금만 나태해져도 바로 티가 난다. 지금은 내가 하는 일이 있으니까 꾸준히 운동한다. 보통 오후 5시 전에 식사를 마치고 이후에는 프로틴으로 대체한다"고 말했다.향후 연기 방향에 대한 바람도 전했다. 정지훈은 "기회가 된다면 일부러 망가지는 나태한 캐릭터도 해보고 싶다. 먹는 걸 좋아해서 배가 나오는 역할도 자신 있다"며 웃었다. 다만 "노출 연기를 완전히 그만두겠다는 건 아니다. 예전처럼 극단적으로 만들고 싶지 않다는 뜻"이라고 선을 그었다.일부 시청자들의 혹평에 대해서는 담담하게 받아들였다. 그는 "요즘은 쇼츠나 짧은 영상으로 평가가 이뤄지기도 하지 않나. 작품을 끝까지 한 번 봐주시면 느낌이 달라질 수도 있을 것 같다"고 말했다. 이어 "그래도 다 보고 난 뒤 별로라고 느끼신다면 그건 제가 더 열심히 해야 하는 부분이라고 생각한다. 개인의 취향이니까"라고 했다.정지훈은 "여러 고민이 있지만 매사에 절실하다. 내가 한 만큼 대가를 받고 또 그만큼 책임을 져야 한다는 걸 잘 알고 있다"며 "진정성 있게 임해야 한다고 배워왔기 때문에 나태한 모습을 보여주고 싶지 않다"고 강조했다. 이어 "'왜 저렇게 매사에 열심히 하냐, 그만 좀 해'라는 말을 들을 때도 있지만 어느 순간 느슨해지면 바로 '왜 저러지?'라는 반응이 나올 수 있다"며 "많은 배우와 가수가 있지만 저 하나만큼은 이 캐릭터를 끝까지 끌고 가야 한다고 생각한다"고 밝혔다.마지막으로 그는 "왜 늘 저렇게 독기 있게 열심히 하냐는 말을 듣기도 하지만 사실 독기라기보다 제 위치에서 최선을 다하는 것뿐"이라며 웃었다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr