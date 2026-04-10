넷플릭스 '사냥개들 2'에 출연한 가수 겸 배우 정지훈 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '사냥개들 2'에 출연한 가수 겸 배우 정지훈 / 사진제공=넷플릭스

가수 겸 배우 정지훈이 연기 혹평에 대해 입을 열었다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '사냥개들 2'에 출연한 가수 겸 배우 정지훈과 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 '건우'(우도환 분)와 '우진'(이상이 분)이 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다. 정지훈은 극 중 건우(우도환 분)와 우진(이상이 분)에 대적하는 빌런 '백정' 역으로 분했다.일각에서는 정지훈의 연기를 두고 혹평을 하는 시청자들도 적지 않았다. 이에 대해 정지훈은 "요즘은 쇼츠나 짧은 영상으로 평가가 이뤄지기도 하지 않나. 작품을 끝까지 한 번 봐주시면 느낌이 달라질 수도 있을 것 같다"고 말했다. 이어 그는 "그래도 보고 난 뒤 별로라고 느끼신다면 그건 제가 더 열심히 해야 하는 부분이라고 생각한다. 개인의 취향이니까"라고 담담하게 받아들였다.그러면서 정지훈은 "여러 고민이 있지만 매사에 절실하다. 내가 한 만큼 대가를 받고 또 그만큼 책임을 져야 한다는 걸 잘 알고 있다"며 " 진정성 있게 임해야 한다고 배워왔기 때문에 나태한 모습을 보여주고 싶지 않다"고 강조했다. 이어 정지훈은 "'왜 저렇게 매사에 열심히 하냐, 그만좀 해'는 말을 들을 때도 있지만 어느 순간 느슨해지면 '왜 저러지?'라는 반응이 바로 나올 수 있다. 많은 배우와 가수가 있지만 저 하나 만큼은 이 캐릭터를 끝까지 끌고 가야 한다고 생각한다"고 소신을 밝혔다.마지막으로 정지훈은 "왜 늘 저렇게 독기있게 열심히 하지? 이러시는데 사실 지금 독기는 없다. 저는 제 위치에서 열심히 하는 것 뿐"이라며 겸손해했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr