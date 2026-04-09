유미의 세포들 시즌3 OST 라인업 / 사진 제공=CJ ENM

티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'(연출 이상엽, 극본 송재정·김경란, 제공 티빙, 제작 스튜디오드래곤·메리카우·스튜디오N) 측이 새 시즌을 화려하게 빛낼 OST 가창자 라인업을 공개했다.스톤뮤직 공식 SNS 채널을 통해 공개된 OST 라인업 쇼츠 영상에 따르면, 이번 '유미의 세포들 시즌3 OST' 앨범에는 소수빈, 신인류, 스트레이 키즈(Stray Kids) 한, THAMA, JUNNY (주니), 라이즈 앤톤 (ANTON) 등 독보적인 실력과 음색을 갖춘 대세 아티스트들이 대거 합류했다.특히 이번 앨범에는 시즌 1에서 많은 사랑을 받았던 대표 OST 2곡을 리메이크하여 수록해 특별함을 더한다.웬디(WENDY)가 불러 많은 사랑을 받았던 '나를 신경 쓰고 있는 건가'는 소수빈의 '나를 신경 쓰고 있는 건가 (2026 Ver.)'로, 나상현씨밴드가 불렀던 '주인공'은 신인류의 '주인공 (2026 Ver.)'으로 재탄생한다. 남녀 보컬을 반전시켜 새롭게 재해석한 두 곡은 시청자들에게 반가움과 신선한 매력을 동시에 선사할 예정이다.여기에 스트레이 키즈 한의 'Let It Show', THAMA의 '유성', JUNNY의 'Into My Life', 라이즈 앤톤의 'Close to Me' 등 4곡의 신곡이 더해져 총 6곡의 다채로운 트랙이 완성됐다.새 시즌으로 돌아온 만큼, 이번 OST는 극 중 '순록' 테마를 중심으로 주요 서사를 깊이 있게 담아내며 시청자들의 기대를 한껏 모은다.4년 만에 돌아온 '유미의 세포들 시즌3'는 스타작가가 된 유미의 무자극 일상 속 날벼락처럼 찾아온 뜻밖의 인물로 인해 다시 한 번 웃고 울고 사랑에 빠지는 세포 자극 공감 로맨스를 담는다.'유미 그 자체'를 연기한 김고은을 중심으로 대세 청춘 배우 김재원의 합류, 믿고 보는 이상엽 감독과 송재정·김경란 작가의 재회가 기대를 높인다.한편, 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'는 오는 4월 13일부터 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 독점 선공개되며, tvN에서는 매주 월, 화 오후 8시 50분에 1회씩 방송되며, 다채로운 라인업으로 완성된 OST 음원들은 순차적으로 발매될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr