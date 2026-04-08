[사진 제공 = 판타지오]

배우 김시현이 '세이렌' 종영을 맞아 정성 가득한 소감을 전했다.김시현은 지난 7일 종영한 tvN 월화드라마 '세이렌'에서 로얄옥션 경매팀 직원 '고상미' 역으로 분해, 박민영(한설아 역)과의 워맨스 케미스트리부터 직원에서 수석 경매사로 점차 성장하는 인물의 서사를 탄탄하게 그려내며 시청자들의 시선을 사로잡았다.김시현은 갖은 사건에 연루된 박민영의 곁에서 한결같은 신뢰를 전하는 인물로, 박민영에게 경매봉을 물려받으며 차기 수석 경매사 자리에 오르는 엔딩을 통해 진한 케미스트리를 완성했다. 이 과정에서 김시현은 슬픔과 감동이 교차하는 인물의 복잡한 감정을 설득력 있게 그려내며 극의 몰입도를 극대화, 따뜻한 여운을 선사했다.김시현은 소속사 판타지오를 통해 "'세이렌'은 정말 정이 많이 든 작품이다. 촬영을 시작했을 때 너무 빨리 끝나지 않을까 아쉬워했던 기억이 있는데, 이렇게 마지막이 와버렸다. 경매사라는 직업을 간접적으로 경험해 볼 수 있어 오래 기억에 남을 것 같다"라며 뜻깊은 소감을 전했다.이어 "'고상미'로 살게 해 주신 감독님과 작가님께 꼭 감사하다고 전하고 싶다. 늘 다정함으로 함께 해 주신 모든 스태프분들 덕분에 촬영 내내 행복할 수 있었다. 배우분들께도 고맙고 영광이었다고 말씀드리고 싶다. 그동안 '세이렌'을 사랑해 주신 시청자분들께 감사드린다"라며 감사 인사를 더했다.이처럼 김시현은 '세이렌'에서 남다른 캐릭터 소화력으로 맡은 인물에 스며드는 연기를 선보이며 안방극장에 깊은 인상을 남겼다. 다양한 작품에 출연해 섬세한 열연을 펼치며 자신만의 색깔을 구축해 가고 있는 그가 앞으로 이어 나갈 행보에 귀추가 주목된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr