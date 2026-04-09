비, 머리까지 밀었지만…'사냥개들2'서 액션만큼은 존재감

텐아시아 DB

넷플릭스 '사냥개들' 시즌2

넷플릭스 '사냥개들' 시즌2

가수 겸 배우 비(정지훈)가 파격적인 비주얼 변신으로 돌아왔지만, 연기 면에서는 다소 아쉽다는 평가가 나온다. 다만 몸을 쓰는 연기에 강점이 뚜렷한 배우답게 액션만큼은 확실한 존재감을 보여줬다.비는 넷플릭스 시리즈 '사냥개들2'에 새롭게 합류했다. '사냥개들2'는 불법 사채 조직을 무너뜨렸던 건우(우도환)와 우진(이상이)이 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 다시 맞서는 이야기를 그린다. 비는 극 중 잔혹하고 냉정한 불법 복싱 리그 운영자 백정 역을 맡았다.이번 작품에서 비는 꽁지머리와 삭발에 가까운 강렬한 스타일링으로 시각적인 변신에 주력했다. 데뷔 후 첫 본격 악역에 나선 만큼, 한층 날 선 분위기를 보여주려는 의도가 엿보인다.무엇보다 비의 강점으로 꼽히는 액션은 이번에도 존재감을 뽐냈다. 오랜 시간 무대에서 다져온 피지컬과 리듬감이 살아 있는 액션 장면에서는 타격감과 동선이 선명하게 살아났고, 몸을 아끼지 않는 움직임 역시 극의 긴장감을 끌어올리는 요소로 작용했다.반면 감정 연기에서는 호불호가 갈렸다. 인상을 쓰거나 분노를 드러내는 장면에서 다소 힘이 과하게 들어가 어색하게 느껴진다는 반응이 나왔다. 극을 장악하며 상대와 시청자를 압박해야 할 빌런의 감정선이 충분히 설득력 있게 쌓이지 못했다는 지적도 나온다.다만 백정이라는 인물이 건조하고 차가운 톤으로 설계된 만큼, 절제된 표현이 오히려 캐릭터와 맞았다는 의견도 있다. 그나마 대사가 많은 인물이 아니라는 점은 비에게 유리하게 작용한 것으로 보인다. 감정보다 액션과 존재감으로 캐릭터를 끌고 가는 구조인 만큼, 약점이 상대적으로 덜 부각되는 편이다.비는 이번 '사냥개들2'를 통해 강렬한 비주얼 변신과 액션 존재감이라는 확실한 인상을 남겼다. 다만 배우로서 한 단계 더 나아가기 위해서는 감정 연기의 밀도까지 보완할 필요가 있어 보인다. 액션에선 확실히 빛났던 비가 다음 작품에서는 보다 균형 잡힌 연기를 보여줄 수 있을지 주목된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr