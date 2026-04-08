방송인 김구라가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

‘라디오스타’에서 티격태격 케미를 자랑하는 엄기준과 김구라 / 사진제공=MBC

배우 엄기준이 '라디오스타'에서 방송인 김구라에게 면박 받았던 경험을 털어놓는다.8일 방송되는 MBC '라디오스타'는 김수로, 엄기준, 박건형, 김형묵이 출연하는 수로왕과 사는 남자 특집으로 꾸며진다.방송에 앞서 공개된 영상에서 MC 장도연은 "'라디오스타' 출연을 앞두고 벌벌 떨었다고요?"라며 질문을 던진다. 안방을 떨게 만든 악역계의 원톱 배우 엄기준은 "예전에 출연했을 때 말 한마디 안 한다고 어느 분께서 저에게 면박을…"이라고 말하며 과거 '라디오스타' 출연 당시 질문에 짧게 답하다 김구라에게 면박을 받았던 일화를 꺼낸다.이에 뜨끔하며 당황한 김구라는 엄기준에게 "건너 들었는데, 내가 말을 시켜줘서 고맙다는 이야기를 했다더라?"고 묻는다. 이에 엄기준은 "맞습니다"라며 면박과 단답 사이에서 피어난 훈훈한 비하인드를 전한다.MC 유세윤이 "평소에도 말이 없는 편이세요?"라고 묻자 엄기준은 "정말 말이 없어요"라고 대답해 웃음을 자아낸다. 또한 김수로, 박건형 등 동료들의 증언도 이어지는데 박건형은 "대사 이외에는 평소에 얘기를 잘 안 하니까 거의 템플스테이 급이죠"라고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만든다. 이때 김형묵이 "근데 엄청 웃겨요"라며 엄기준의 구원투수로 등판한다. 그는 엄기준의 숨겨진 반전 매력을 증언하며 모두의 이목을 집중시킨다.'라디오스타'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr