남궁민이 '결혼의 완성'에서 강태주 역을 맡아 연기한다. / 사진=KBS

'결혼의 완성'은 오는 7월 4일 첫 방송을 앞두고 있다. / 사진제공=KBS

배우 남궁민이 '결혼의 완성'에서 납치당한 아내를 찾아 나선다.KBS 드라마 '결혼의 완성'은 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 인면수심의 범죄자와 사투를 벌이는 내용을 담은 범죄스릴러다. 남궁민은 신경외과 의사에서 추격자로 전락하는 강태주 역을 맡았다.강태주는 척추 신경 미세 수술 분야 최고 실력자로 병원에서는 탁월한 능력을 인정받고 있지만 집에서는 아내와 위태로운 부부 생활을 이어간다. 결국 아내에게 이혼을 말하지만, 다음 날 아내가 갑자기 납치되면서 납치범과 추격전을 벌인다.남궁민은 그동안 냉철한 리더십을 지닌 야구단 단장부터 처절한 생존 본능을 지닌 국정원 요원, 유쾌하고 정의로운 괴짜 변호사 등 작품마다 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증해 왔다. '결혼의 완성'에서는 어떤 새로운 캐릭터를 완성할지 기대감을 모은다.공개된 스틸컷에는 강태주(남궁민 분)가 수술복을 입고 심각한 표정을 짓는가 하면 누군가를 찾는 듯 날카로운 눈빛을 드리운 채 긴장감을 내비치고 있다. 신경외과 의사가 추격자가 된 이유는 무엇일지 궁금증을 높인다.남궁민은 강태주에 대해 "겉으로는 냉정하고 이성적으로 보이지만 내면에는 복잡한 감정과 상처를 안고 살아가는 인물"이라고 소개했다. 그는 "강태주가 아내를 구하면서 자신의 약함과 외면해 왔던 감정들을 마주하고 사건이 진행될수록 점점 더 흔들리고 변화한다. 그런 모습이 시청자에게 좀 더 현실적으로 다가갈 수 있을 거라고 생각한다"라고 설명했다.'결혼의 완성'은 오는 7월 4일 오후 9시 20분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr