tvN '세이렌'에 남자 주인공을 맡은 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 열렸다./사진제공=엠에스엔터테인먼트

'세이렌'에 남자 주인공을 맡은 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 열렸다./사진=tvN

'세이렌'에 남자 주인공을 맡은 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 열렸다./사진=tvN

'세이렌'에 남자 주인공을 맡은 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 열렸다./사진=tvN

"민영 누나가 홍보 예능에 나가는 게 처음이었다고 들었어요. 그만큼 굉장히 적극적이었고, 개그 욕심도 되게 강했던 것 같아요. 저도 그런 부분이 있다 보니 오히려 무척 고마웠습니다."지난 8일 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 tvN '세이렌'에 남자 주인공을 맡은 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 열렸다. '세이렌'은 빠져들 수밖에 없는 그녀를, 사랑하면 죽는다. 보험 사기를 조사하는 한 남자가 용의자로 의심되는 한 여자를 지독하게 파헤치며 시작되는 치명적인 로맨스 스릴러 작품이다. 위하준은 극 중 한설아(박민영 분)의 뒤를 쫓는 보험사기조사팀 조사관 차우석 역으로 열연했다. 냉철함과 순애보를 동시에 지닌 인물을 그려내며 안정적인 호평을 끌어냈다.2015년 영화 '차이나타운'으로 데뷔한 위하준은 고등학교 3학년 때까지 완도에서 살다가 연예인이 되기 위해 상경했다고 알려졌다. 그는 '로맨스는 별책부록', '18 어게인', '작은 아씨들' 등 다양한 작품에서 활약하며 입지를 다졌고 '오징어 게임'을 통해 글로벌 팬덤을 확장했다. 근래 OTT 작품을 중심으로 활약해온 그는 '세이렌'을 통해 2024년 방송된 '졸업' 이후 2년 만에 안방극장으로 돌아와 시청자들과 만났다.흥행한 로맨스 작품에도 다수 출연했지만, 위하준은 '오징어 게임' 시리즈를 비롯해 '배드 앤 크레이지', '미드나이트', '최악의 악' 등 장르물에서의 활약이 워낙 컸다. 그러면서 대중에게 강렬한 이미지가 자연스럽게 각인됐다. 인터뷰에서 만난 위하준은 로맨스물을 무척 하고 싶다며 실제로 다정한 면이 많다고 어필하며, 침착하고 겸손한 톤으로 여러 가지 이야기를 풀었다.앞서 '세이렌' 홍보 차 출연한 쿠팡플레이 예능 '자매치킨'에서 박민영은 위하준과의 키스신에 관해 "(위하준의 키스신이) 두 번째인가 세 번째라고 하더라. 나는 아무래도 로맨스 쪽을 많이 했다 보니까 세 번째면 신생아다. 그래서 내가 '키스 신생아네'라고 놀렸다. 그리고 나서 갑자기 슛 들어갔는데 내 입술을 갑자기 잡아먹더라"고 했다. 이어 "어떻게 세 번 만에 키스신을 거의 잡아먹듯이 이렇게 이 정도면 석션이다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 박민영은 "하준 씨가 입술이 되게 도톰하고 입도 좀 큰 편이다. 입술이 순간적으로 볼까지 빨려 들어가는 걸 보시면 알 거다"라고 너스레를 떨었다. 이를 본 일각의 시청자들은 "이 정도면 성희롱 아니냐", "반대로 남자 연예인이 여자 배우를 두고 저랬으면 더욱더 논란됐을 것 같다"고 지적했다.위하준은 키스신 관련 이슈에 관해 "민영 누나가 홍보하면서 적극적으로 표현하고 재밌게 하려다 보니 그런 표현도 나온 것 같고, 열심히 해주려고 한 마음이 느껴져서 감사했다. 나는 괜찮았고 재밌게 받아들였다"고 미소 지었다.이어 위하준은 '석션 키스신'이라는 작명 센스에 관해 "재밌게 표현해주셔서 너무 웃겼다. 그렇게 해서라도 작품을 더 봐주신다면 너무 감사하겠다고 생각했다"고 덧붙였다. 또 "내가 어색하고 긴장하고 있으니까 긴장을 풀어주려고 장난도 많이 쳐주셨다. 그런 부분들이 전부 분위기를 편하게 만들어주려는 배려라고 느꼈다"고 박민영을 칭찬했다."민영 누나는 극의 중심을 잡는 주연인 만큼 몰입해야 해서 초반에는 한설아처럼 조금 어두운 상태로 지내신 것 같아요. 그런데 뒤로 갈수록 현장에서 본인 특유의 밝은 에너지를 많이 보여주셨어요. 무엇보다 멜로적인 지점에서 확실히 다르다는 걸 느꼈죠. 역시 로코 퀸답게 저에게도 팁을 많이 알려주시고 '여기서 손을 이렇게 해보면 좋겠다', '방금 어깨 라인이 좋은 것 같다'는 식으로 디테일하게 조언을 주셔서 크게 도움을 받고 많이 배울 수 있었습니다."이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr