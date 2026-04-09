배우 오만석(가운데)이 무대 위에서 열연을 펼치고 있다. / 사진=글림아티스트

배우 오만석이 극 중 실존 인물을 연기한다는 점에 대한 소감을 전했다.8일 오후 대학로 NOL 유니플렉스 1관에서 뮤지컬 '헤이그' 프레스콜이 열렸다. 자리에는 김태우 프로듀서를 비롯해 박지혜 연출, 배우 송일국, 오만석, 금준현, 강승식, 이세온 등이 참석했다.지난 1일 개막한 '헤이그'는 경술국치의 어둠이 들이닥치기 직전인 1907년, 일본의 부당한 침략을 알리기 위해 떠났던 '헤이그 특사 파견'을 기반으로 한다. 특사단 리더 이상설을 돕는 또 다른 특사들이 있었다는 상상력이 더해져 파견 120주년을 맞아 이들의 행보를 재조명했다.오만석은 극 중 헤이그 특사단 리더 이상설 역으로 분했다. 실존 인물을 연기한다는 점에서 부담이 되는 부분도 있었을 터. 오만석은 "왜곡이 되면 안 되는 부분이 있기 때문에 조심스럽기도 했다"고 수긍했다.그러면서도 그는 "엄밀하게 말하면 나이가 역사와 다르다"면서 "아무래도 가상 인물들을 만들어 놓았고, 여기에 픽션을 가미한 부분이 있다"고 설명했다.이어 그는 "그럼에도 불구하고 역사적으로 있었던 사실들이 관객분들께 온전히 잘 전달될 수 있도록 고민은 많이 하면서 연습을 진행했다"고 덧붙였다.뮤지컬 '헤이그'는 오는 6월 21일까지 공연된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr