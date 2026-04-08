[사진 제공 : 제이지스타]

가수 송가인이 베트남으로 향한다.8일 소속사 제이지스타에 따르면 송가인은 내달 16일 오후 7시 30분(현지 시각 기준) 베트남 호치민에 위치한 더 그랜드 호짬에서 라이브 콘서트 '가인달 The 차오르다'를 개최한다.이번 공연은 송가인의 히트곡을 비롯해 다채로운 트로트 메들리로 구성돼 풍성한 무대를 예고한다. 특유의 호소력 짙은 감성과 폭발적인 라이브, 그리고 한국의 정서를 고스란히 담은 명곡들이 어우러지며 관객들에게 깊은 감동을 선사할 전망이다.특히 이번 베트남 공연에는 전통 소리를 전해온 국악 그룹 '우리소리 바라지(BARAJI)'가 게스트로 함께한다. 각 지역 굿 음악과 판소리, 산조 등 전통음악을 바탕으로 우리 소리의 매력을 알려온 이들은 송가인과 함께 한국 고유의 아름다움과 정통 트로트의 매력을 세계에 알리는 의미 있는 무대를 꾸밀 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr