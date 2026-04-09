배우 류수영이 넷플릭스 '사냥개들2'에서 카리스마 넘치는 매력을 보여줬다. / 사진=텐아시아DB

배우 류수영이 '사냥개들2'에서 이두영 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

류수영이 예능을 통해 요리 실력을 선보여왔다. / 사진=KBS '편스토랑' 영상 캡처

배우 류수영이 주방칼을 잠시 내려두고 날카로운 단도를 들었다. 최근 KBS2 '신상출시 편스토랑', '류학생 어남선', '길바닥 밥장사' 등 요리 예능을 통해 섬세하고 다정한 '에겐남' 면모를 과시해온 그가 본업인 연기 현장으로 돌아와서는 180도 다른 얼굴을 꺼내 들고 멋진 액션 연기를 선보였다. 지난 3일 공개된 넷플릭스 시리즈 '사냥개들2'에서 그는 강렬한 캐릭터로 복귀하며 '테토남'의 매력을 유감없이 발휘하고 있다.류수영은 이번 '사냥개들2'에서 이두영 역을 맡아 예능 속 '살림꾼' 이미지와는 완전히 대비되는 반전 매력을 보여줬다. 극 중 그는 김건우(우도환 분)와 홍우진(이상이 분)의 스승이자 조력자로서, 멘토에서 전우로 거듭나는 과정을 입체적으로 그려냈다. 또한 나이프를 사용한 액션으로, 도파민이 폭발하는 카타르시스를 선사한다. 특별 출연이지만 극의 무게 중심을 잡는 핵심 인물로 꼽을 수 있는 이유다. 특히 시즌1에서 죽은 줄 알았던 그의 시즌2 등장은 시청들에게 깜짝 재미를 선사하기도 했다류수영은 이미 과거 작품들에서도 카리스마 있는 모습을 보여준 적 있다. '어남선생'의 이미지로 강해져 잠시 잊혔을 뿐, 그는 굵직하고 무게감 있는 연기를 선보여온 바 있다.드라마 '투윅스'에서는 목표를 향해 돌진하는 불도저 같은 열혈 형사로 남성미를 뽐냈다. '동네변호사 조들호'에서는 날카로운 지성과 서늘한 카리스마를 동시에 갖춘 엘리트 검사 신지욱 역을 소화하며 극의 긴박감을 주도했다. '퀸메이커'에서는 젠틀한 외면 뒤에 지독한 야욕을 숨긴 정치인 역을 맡아 '오싹한 빌런'이라는 찬사를 받기도 했다.선과 악을 넘나들며 쌓아온 그의 탄탄한 내공은 이번 '사냥개들2'의 묵직한 카리스마로 이어졌다. 복싱을 기반으로 한 액션을 보여주는 주인공들과는 또 다른 무게감과 압도적인 눈빛 연기는 시청자들을 극 안으로 끌어들인다.주방의 온기와 액션 현장의 냉기를 자유자재로 오가며 외연을 확장 중인 류수영. 다정한 앞치마와 매서운 주먹이라는 이질적인 두 매력이 '류수영'이라는 이름 안에서 얼마나 영리하게 공존하는지 보여주고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr