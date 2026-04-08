개그맨 허경환이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

MBC 새 예능 '최우수산' 포스터 / 사진제공=MBC

개그맨 허경환이 새 예능 '최우수산'에 출연한다. 앞서 허경환은 지난달 3일 유재석이 진행을 맡은 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 고정 출연자로 합류했다.다음 달 3일 방송되는 MBC 신규 예능 '최우수산(山)'은 MBC 최우수 예능인들의 산(山)중 버라이어티다. 지난 '2025 MBC 방송연예대상'에서 최우수상을 두고 유쾌한 접전을 벌였던 유세윤, 장동민, 붐, 양세형과 예능 대세 허경환이 뭉쳤다.특히 공개된 메인 포스터에는 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형이 연말 시상식을 떠오르게 하는 멋진 슈트를 입고 포즈를 취하고 있어 흥미를 더한다. 그중에서도 '2025 MBC 방송연예대상'에서 영예의 최우수상을 수상한 유세윤은 황금빛 트로피를 안고 당당히 센터를 차지해 눈길을 끈다.또한 5인방의 뒤로는 정상 쟁탈전을 벌일 이들의 주 무대, 광활한 산이 펼쳐져 있고 로고에도 산을 형상화해 호기심을 자극한다. 토크, 체력, 센스까지 완벽하게 탑재한 자타공인 육각형 최우수 예능인들은 산길에서 자신의 능력을 시험하는 다양한 미션을 수행하며 예측 불가한 웃음을 선사할 예정이다.'최우수산(山)'은 5월 3일 오후 6시에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr