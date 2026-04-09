'취사병'으로 연타 흥행을 노리는 박지훈./사진제공=텐아시아DB, 티빙

'취사병' 예고편./사진제공=티빙

'취사병' 예고편./사진제공=티빙

'왕사남' 박지훈 스틸텃./사진제공=쇼박스

영화 '왕과 사는 남자'를 통해 새로운 흥행 주역으로 떠오른 배우 박지훈이 차기작 드라마 '취사병 전설이 되다'로 연타석 흥행을 노린다. 티빙 오리지널 작품임에도 '선공개'라는 기존 공식을 깨고 TV 채널과 동시 편성되는 배경에는, 최근 정점에 달한 박지훈의 화제성을 활용하려는 전략이 깔려 있다는 분석이 나온다.'취사병 전설이 되다'는 오는 5월 11일부터 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 tvN과 티빙에서 공개된다. 그간 티빙 오리지널 작품들이 가입자 확보를 위해 OTT에서 먼저 공개된 후 시차를 두고 TV에 편성되던 것과는 대조적인 행보다.이러한 동시 편성 전략은 콘텐츠의 파급력을 극대화하기 위한 선택으로 풀이된다. 그간 OTT 선공개 방식은 플랫폼 독점 효과를 통해 신규 구독자를 모으는 데는 유리했지만, 구독하지 않는 시청자들에게는 진입 장벽으로 작용해 대중적인 인지도를 쌓는 데 한계가 있었다. TV 시청자들에게는 이미 결말이나 주요 내용이 노출되는 스포일러 문제도 고질적인 단점으로 꼽혔다.반면 동시 편성은 TV 본방 사수를 즐기는 중장년층과 OTT 이용이 익숙한 젊은 층을 한 번에 공략할 수 있다는 장점이 있다. 플랫폼 사이의 경계를 허물어 방송 직후 온·오프라인에서 동시에 화제성을 일으킬 수도 있다. OTT 가입 유인이 줄어들 수 있다는 우려도 있지만, 작품의 대중적 흥행에 더 무게를 둔 선택으로 보인다.현재 박지훈이 누리고 있는 높은 인기를 공략해 실리를 챙기겠다는 의도도 엿보인다. 박지훈은 '왕과 사는 남자'를 통해 연기력과 흥행성을 동시에 입증하며 화제성의 정점에 올라와 있다. 이에 박지훈의 팬덤을 포함한 젊은 층은 티빙으로, 본방 사수를 즐기는 중장년층은 tvN으로 흡수하며 영향력을 극대화할 수 있게 됐다.작품 자체의 경쟁력도 입증됐다. '취사병 전설이 되다'는 총 대신 식칼을 든 이등병 강성재(박지훈 분)가 전설의 취사병으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다. 동명의 인기 웹소설이 원작이며, 지난 3월 프랑스에서 열린 '시리즈 마니아' 페스티벌에서 비경쟁 부문 특별 상영작으로 선정돼 작품성을 인정받았다. 탄탄한 출연진도 기대를 모은다. 주연 박지훈을 비롯해 윤경호, 한동희, 이홍내 등 연기파 배우들이 합류해 극의 완성도를 뒷받침한다.박지훈의 연기 변신도 기대가 모인다. 그는 전작의 묵직한 캐릭터와는 상반된, 생존과 요리를 위해 분투하는 군인으로 분해 극을 이끈다. 단순한 군대 이야기를 넘어 '쿡방'의 재미를 결합한 신선한 장르물이라는 점도 차별화된 관전 포인트다.플랫폼의 경계를 허물고 대중과의 접점을 넓힌 전략을 택한 티빙. 전 연령대를 아우르는 군대 소재인 만큼, 동시 편성이라는 승부수가 시청률과 화제성이라는 두 마리 토끼를 모두 잡는 결과로 이어질지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr