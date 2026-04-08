'신이랑 법률사무소' 유연석과 이솜 / 사진제공=스튜디오S, 몽작소

'신이랑 법률사무소' 유연석, 이솜, 황보름별 / 사진제공=스튜디오S, 몽작소

'신이랑 법률사무소' 유연석과 이솜, 그리고 망자 황보름별까지, 세상에서 가장 특별하고도 슬픈 한 지붕 세 사람의 모습이 포착됐다.지난 4일 방송된 SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소' 8회에서는 한나현(이솜 분)이 신이랑(유연석 분)에게 빙의된 언니 한소현(황보름별 분)을 알아보고 참았던 눈물을 터뜨렸다. 언니를 통해 귀신의 존재를 믿게 된 한나현의 다음 이야기가 궁금해지는 가운데, 8일 새로운 스틸컷이 공개됐다. 신이랑과 한나현, 그리고 망자 한소현까지 세 사람이 한나현의 집에서 행복한 시간을 만끽하고 있어 눈길을 끈다.고등학교 때 사고로 생을 마감하며 미처 해보지 못한 것들이 많은 한소현을 위해, 신이랑과 한나현은 그녀의 소소한 소원들을 함께 이뤄나간다. 하지만 이들의 행복은 영원할 수 없다. 한소현은 이승을 떠나야 하는 운명의 망자이고, 이들 자매의 소통 역시 신이랑의 몸을 빌려야만 가능한 시한부 재회이기 때문. 웃음소리가 커질수록 짙어지는 이별의 그림자는 시청자들에게 벌써부터 눈물샘을 예고한다.행복한 시간 뒤 해결해야 할 사연도 있다. 기억을 되찾은 한소현은 자신이 죽은 후 180도 변해버린 집안 분위기에 슬픔을 감추지 못했다. 가수가 꿈이었던 쾌활한 동생 한나현이 왜 자신의 꿈이었던 변호사가 됐는지, 부모님은 왜 그토록 딸의 눈치를 보는지, 무엇보다 넉넉하진 않아도 웃음만은 넘쳤던 집안이 왜 삭막해졌는지 의문을 품게 된 것.특히 방송 직후 공개된 9회 예고 영상에서 이들 자매의 눈물이 차례로 포착되면서 궁금증을 증폭시켰다. "나현이가 너무 불쌍해"라며 오열하는 한소현과 화장실에서 홀로 숨죽여 우는 한나현이 보는 이들의 마음을 먹먹하게 만드는 가운데, 한소현의 사고 이후 이 가족에게 무슨 일이 있었는지, 자매의 멈춰버린 시간은 다시 흐를 수 있을지는 9회의 메인 관전 포인트가 될 전망이다.제작진은 "9회는 한나현-한소현 자매의 애틋한 감정선이 폭발하는 회차다. 신이랑의 몸을 빌려 교감하는 자매의 모습은 판타지적 설정 그 이상의 울림을 선사할 것"이라며 "한나현과 가족이 드러내지 못했던 깊은 상처와 재회의 기쁨 뒤 찾아올 가혹한 운명을 함께 지켜봐 달라"고 전했다.'신이랑 법률사무소'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr