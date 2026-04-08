'악마는 프라다를 입는다 2'

앤 해서웨이가 한국에서의 버킷리스트를 꼽았다.8일 오전 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울 그랜드볼룸에서 영화 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회가 열렸다. 이날 현장에는 작품의 주역인 배우 메릴 스트립과 앤 해서웨이가 참석했다.2018년 브랜드 행사 참석을 위한 내한 이후 8년 만에 다시 한국을 방문한 앤 해서웨이는 "조금 더 길게 머물지 못해 아쉽다. 하고 싶은 게 너무 많다. 별마당도서관에 가보는 게 버킷리스트인데 주어진 시간이 부족해 아쉽다. 남은 시간 동안 최대한 많은 걸 경험해 보려 한다"라고 밝혔다.한국 내한이 처음인 메릴 스트립은 "비행기를 타고 한국을 지나치기만 했을 뿐, 직접 방문하는 건 처음인데 따뜻하게 맞아줘 감사했다. 내가 자랑스럽게 생각하는 작품과 한국을 찾을 수 있어 기쁘고, 보여드릴 생각에 설렌다"는 소감을 밝혔다.한편 20년 만에 내놓는 '악마는 프라다를 입는다' 시즌2는 전설적인 패션 매거진 런웨이의 편집장 미란다(메릴 스트립)와 기획 에디터로 돌아온 앤디(앤 해서웨이), 그리고 럭셔리 브랜드의 임원이 된 에밀리(에밀리 블런트)가 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한번 패션계의 주도권을 잡기 위해 커리어를 거는 이야기를 그린다. 오는 29일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr