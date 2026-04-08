4회에서는 채널A 기상캐스터 정재경과 소개팅을 한 서준영이 자신이 출연하는 연극 공연장으로 초대한다 / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

4회에서는 채널A 기상캐스터 정재경과 소개팅을 한 서준영이 자신이 출연하는 연극 공연장으로 초대한다 / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

배우 서준영이 정재경과 두 번째 데이트에 나선다.9일 밤 10시 방송되는 채널A ‘신랑수업2’(CP 배한수/PD 임정규) 4회에서는 채널A 기상캐스터 정재경과 소개팅을 한 ‘신입생’ 서준영이 자신이 출연하는 연극 공연장으로 정재경을 초대해 ‘애프터’ 만남을 이어가는 현장이 공개된다.앞서 생애 처음으로 소개팅을 한 서준영은 정재경에게 “재경 씨를 좀 더 알고 싶다”며 솔직하게 호감을 고백했던 터. 또한 그는 “혹시 제가 출연하는 연극을 보러 오시겠느냐?”라며 ‘애프터’ 신청을 했다. 며칠 뒤, 서준영은 두 번째 데이트를 앞두고 ‘17년 지기 절친’이자 연기 선배인 류승수와 만나 ‘현실 연애 조언’을 듣는다. 류승수는 서준영에게 “너 (정재경에게) 첫눈에 반한 게 티가 나더라”며 ‘서준영 잘알’의 면모를 보이고, 이에 정곡이 찔린 서준영은 “솔직히 소개팅 이후 재경 씨가 나오는 날씨 방송을 계속 켜 놨다”고 이실직고해 폭소를 자아낸다.류승수의 알찬(?) 조언이 끝나자, 서준영은 드디어 연극 공연장에서 정재경과 만난다. 정재경은 서준영의 연극을 집중해서 관람하고, 무대가 끝난 뒤 “연극 잘 봤다”며 꽃다발을 건넨다. 이에 서준영은 자신의 단골 식당으로 정재경을 데리고 가 뒤풀이 겸 데이트를 한다.여기서 서준영은 “소개팅 후 아버지에게 재경 씨 사진을 보여드렸다. 가족들이 다 난리가 났다, 명절에 데리고 갈 뻔했다”라고 ‘가족 플러팅’을 한다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 ‘학생주임’ 탁재훈은 “오늘 작정했네. 이러다 고백할 것 같은데”라며 과몰입한다. 과연 정재경이 서준영의 본업 모먼트와 ‘가족 플러팅’에 호감도를 높였을지 이날의 데이트 현장에 뜨거운 관심이 쏠린다.9일 밤 10시 방송되는 채널A ‘신랑수업2’ 4회에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr