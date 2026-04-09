이준이 광고 촬영 비하인드 컷에서 짙은 무드를 자랑했다./사진제공=프레인TPC

이준이 광고 촬영 비하인드 컷에서 짙은 무드를 자랑했다./사진제공=프레인TPC

아이돌 그룹 엠블랙 출신 이준(38)이 광고 촬영 비하인드 컷에서 짙은 무드를 자아내며 시선을 사로잡았다. 연예계에서 '짠돌이' 이미지로 알려진 그와는 또 다른 매력을 자랑했다.소속사 프레인TPC는 8일 공식 SNS를 통해 배우 이준이 모델로 활동 중인 남성 패션 브랜드 '비베르데'의 광고 촬영 비하인드 컷을 공개했다. 공개된 사진 속 이준은 짙어진 무드로 다양한 스타일을 소화하며 시크하면서도 세련된 이미지를 그려냈다.뮤트톤 의상의 조합으로 편안하면서도 부드러운 분위기를 자아낸 이준은 자신만의 분위기를 구축하며 시선을 사로잡았다. 카메라를 응시하는 그의 차분한 눈빛이 브랜드의 무드와 완벽한 조화를 이뤄낸 것.또 다른 컷에서 그는 그레이 톤 셔츠에 데님을 매치한 단정한 스타일링과 어우러지는 포즈로 결과물의 완성도를 끌어올렸다. 특히 소매를 걷는 여유로운 움직임으로 옷의 소재와 핏을 자연스럽게 내비치는 등 이준의 절제된 표현력이 돋보인다.이날 이준은 차분하고 감성적인 룩에 맞춰 매 컷 다른 결의 매력을 발산하며 현장의 감탄을 자아냈다. 그뿐만 아니라 이준은 밝은 매력으로 현장 분위기를 이끌다가도, 촬영이 시작되면 바로 몰입해 프로페셔널한 면모를 자랑했다는 후문이다.이처럼 여러 방면에서 활약하며 매번 색다른 매력으로 존재감을 뽐내는 이준. 이에 꾸준히 필모그래피를 확장 중인 그의 다음 행보에도 관심이 쏠린다.이준의 더 많은 비하인드 컷은 프레인TPC 공식 SNS 및 네이버 블로그에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr