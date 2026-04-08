방송인 이상민이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

제작자로 새로운 도전을 시작한 이상민 / 사진제공=유튜브 '232 프로젝트'

69억 빚을 청산하고 20년 만에 신인 혼성그룹 제작에 나선 이상민이 뜨거운 열정을 다시 한번 불태운다.8일 유튜브 채널 '232 프로젝트'를 통해 1호 멤버 윤수민을 위해 일일 로드 매니저로 변신한 이상민의 파격 행보가 공개된다.이날 이상민은 윤수민의 데뷔 연습을 앞두고 메이크업 숍을 방문해 현장을 진두지휘한다. 그는 메이크업이 진행되는 내내 윤수민의 곁을 지키며 꼼꼼하게 스타일링을 체크하는 등 예리한 프로듀서의 면모를 보인다. 특히 비주얼 디렉팅 도중 매서운 눈빛으로 긴장감을 형성하며 윤수민의 24시간 밀착 케어에 돌입한다고 해 기대를 모은다.또한 이상민은 완벽하게 세팅된 윤수민의 비주얼을 보고 "압구정 거리를 한 바퀴 누벼야 하는데"라면서도 연습 스케줄을 위해 곧장 현장으로 향하는 스파르타식 추진력을 보여 웃음을 자아낸다. 그런가 하면 이상민은 윤수민을 위한 로드 매니저를 자처, 직접 차량 운전에 나선다. 그는 이동하는 도중에도 온통 프로젝트 생각에 몰두하며 프로듀서의 진면목을 과시한다.이렇듯 제작자로서 재도전을 선언한 이상민은 모든 과정을 직접 발로 뛰며 프로젝트의 완성도를 높이는 데 총력을 기울이고 있다. 그의 진정성 있는 고뇌와 날카로운 디렉팅이 고스란히 담긴 활약상은 이날 오후 6시 유튜브 채널 '232 프로젝트'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr