한 남자를 두고 신경전을 벌이는 '나는 SOLO' 31기 여자 출연진 / 사진제공=SBS Plus, ENA

한 남자를 두고 신경전을 벌이는 '나는 SOLO' 31기 여자 출연진 / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO' 31기 솔로녀들이 인기남 경수를 두고 기싸움을 벌인다.8일 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 31기 인기남 경수가 모든 솔로녀들의 마음을 사로잡는 현장이 공개된다.앞서 첫 만남에서 무려 5명의 솔로녀들의 마음을 사로잡은 경수는 첫날 밤 저녁 식사 자리에서도 여러 솔로녀에게 질문 폭격을 받는 등 여전한 인기 행보를 보인다. 경수의 맞은편에 앉은 솔로녀는 그의 스몰 토크에도 과한 리액션으로 화답하며 대놓고 호감을 보인다. 이를 지켜보던 MC 데프콘은 "그냥 알아서 (경수의 어장으로) 온다"라며 공유 닮은꼴 경수의 인기를 부러워한다.그러나 경수는 첫날 밤 혼자서 일찍 잠자리에 든다. 직후 경수는 제작진과의 인터뷰에서 "내일이 되면 (자기소개 타임 후) 어떻게 마음이 바뀔지 모르는데"라며 신중한 속내를 보이고 "적당한 호감 정도가 괜찮겠다 싶어서 깊이 알아보지 않고 잠자리에 들었다"고 말한다. 그럼에도 솔로녀들은 "경수 님과 더 대화해 보고 싶다", "그의 신비주의를 깨보고 싶다"며 경수에 대한 마음을 키운다.다음날 경수는 귀인 데이트에 당첨돼, 한 솔로녀와 모닝 데이트를 즐긴다. 소소한 농담과 대화가 이어진 데이트 후, 해당 솔로녀는 제작진 앞에서 "오늘 하루 중 가장 좋았던 순간이었다"고 고백해 경수에게 더 마음이 커졌음을 알린다.이어진 자기소개에서는 그동안 베일에 싸여 있던 경수의 직업과 나이가 공개된다. 또한 그는"알아보고 싶은 사람이 몇 명이냐?"는 솔로녀들의 질문에 "현재 4명 정도"라고 답해 현장을 술렁이게 만든다. 자기소개가 종료되자 솔로녀들은 숙소에서 경수를 향한 관심과 궁금증을 쏟아내고, 결국 데프콘은 "31기 로맨스는 경수가 평정할 것 같다"고 분석한다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr