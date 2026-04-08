배우 김민이 데뷔 첫 시구에 도전한다./사진제공=제이와이드컴퍼니

2022년 데뷔한 한국예술종합학교 출신 배우 김민이 데뷔 첫 시구에 도전한다.김민은 오늘(8일) 오후 6시 30분 광주기아챔피언스필드에서 열리는 '2026 KBO 리그' 기아 타이거즈와 삼성 라이온즈 맞대결의 시구자로 출격한다.김민은 기아 타이거즈의 홈 구장에서 데뷔 첫 시구를 진행하게 돼 의미를 더했다. 김민은 "기아 타이거즈의 오랜 팬으로서 시구자로 초청되어 영광이다. 올 시즌 기아가 힘차게 도약해 좋은 성적을 거두길 응원한다. 선수분들도 모두 부상 없이 경기에 임하시길 바란다"라고 소감을 전했다.영화 '왕과 사는 남자'(감독 장항준)에서 유해진의 아들로 출연했던 김민이 꾸준히 존재감을 넓히고 있다. 해당 작품은 누적 관객 수 1612만 명을 돌파하며 큰 사랑을 받았고, 김민 역시 ‘천만 요정’으로 주목받았다. 이후 그는 영화 '리바운드' 재개봉에도 힘을 보태며 배우로서 입지를 다지고 있다. 김민은 작품마다 개성 있는 연기로 시선을 사로잡으며 신선한 매력을 보여주고 있다. 앞으로의 행보에도 관심이 모인다.김민이 시구자로 나서는 기아 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기는 오늘(8일) 오후 6시 30분 광주기아챔피언스필드에서 펼쳐진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr