이사배/ 사진 제공=아이스크리에이티브

267만 뷰티 크리에이터이자 메이크업 아티스트, 투슬래시포 대표인 이사배가 음악적 스펙트럼을 선보인다.이사배는 8일 오후 6시 신곡 'SPECTRUM(스펙트럼)'의 음원을 공개한다. 'SPECTRUM'은 최근 글로벌 음악 씬에서 가장 사랑받고 있는 세련된 'UK 개러지(UK Garage)' 장르의 곡이다. 1990년대 영국에서 탄생한 일렉트로닉 댄스 음악 특유의 엇박자가 섞인 리드미컬한 셔플 비트와 중독성 있는 베이스라인이 이사배의 비주얼 아트 연출력과 어우러져 쿨하고 신비로운 분위기를 자아낸다.티저와 함께 일부 공개된 가사에는 도전을 방해하는 요소들에 맞서 당당한 에너지로 무한한 가능성을 향해 나아가는 열정적인 태도와 메시지가 담겨 있다. 특히 "I'm not just an influencer, No matter what, I'm a creator(난 그냥 인플루언서가 아니야. 어떤 상황이 와도 그래, 난 크리에이터야)"라는 가사는 메이크업 아티스트이자 브랜드 파운더로서 끊임없이 변주해 온 이사배의 자전적인 서사와 맞닿는다.이사배의 소속사 아이스크리에이티브 김은하 대표는 "이사배는 도전과 성취에 있어서 누구보다 치열하게 고민하고 노력하는 아티스트"라며, "모두가 스스로 주도적인 삶을 살고 싶어 한다. 이사배는 그것을 대중에게 직접 보여주고 아낌없이 전달하기 위해 최선을 다하는 진정한 크리에이터다"라고 밝혔다. 아울러 "이사배만의 무한한 '스펙트럼'은 시작에 불과하다"는 말을 덧붙였다.이사배의 신곡 'SPECTRUM'의 음원과 뮤직비디오는 이날 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 전 세계 동시 발매될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr