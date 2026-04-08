'세이렌'에서 백준범 역을 맡은 김정현 / 사진제공=매니지먼트 시선

'세이렌'에서 백준범 역을 맡은 김정현 / 사진제공=매니지먼트 시선

드라마 '세이렌'에서 박민영의 전남친 역을 맡았던 배우 김정현이 종영 소감을 전했다.8일 소속사 매니지먼트 시선 측은 tvN 월화드라마 '세이렌'에서 미스터리한 신흥 재력가 백준범 역을 맡은 김정현의 종영 소감을 공개했다.김정현은 소속사를 통해 "그동안 많은 관심과 사랑 보내주셔서 감사하다. '세이렌'에서 백준범이라는 인물을 통해 새로운 모습을 보여드릴 수 있어 뜻깊은 시간이었다"고 전했다. 이어 그는 "특히 준범이 가진 복잡한 감정을 표현하기 위해 고민하며 연기했는데, 시청자분들께도 잘 전달된 것 같아 감사하게 생각하고 있다"라며 캐릭터를 향한 애정을 보여줬다.또 김정현은 "끝까지 함께해 주신 시청자분들께 다시 한번 감사드리며, 앞으로도 좋은 작품으로 찾아뵙겠습니다"라며 따뜻한 인사로 소감을 마무리했다.'세이렌'에서 한층 깊어진 연기 내공을 보여주며 또 하나의 인생 캐릭터를 완성한 김정현은 백준범을 입체적으로 완성해 내며 시청자들의 호평을 얻었다. 이에 매 작품 새로운 얼굴을 보여주고 있는 김정현의 향후 행보에 기대가 모인다.한편 김정현은 오는 6월 개막하는 뮤지컬 '그날들'에서 정학 역을 맡아 데뷔 후 첫 뮤지컬에 도전한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr