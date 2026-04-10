강미나가 공식석상에 참석해 작품을 홍보하고 있다./사진=텐아시아DB

강미나가 4월 8일 배우 전용 팬덤 플랫폼 하이앤드(HIAND)에 합류하며 팬들과의 소통을 시작했다./사진제공=스토리제이컴퍼니

강미나가 4월 8일 배우 전용 팬덤 플랫폼 하이앤드(HIAND)에 합류하며 팬들과의 소통을 시작했다. 강미나가 멤버로 활동했던 아이오아이가 올해 데뷔 10주년을 맞아 재결합을 예고한 가운데, 강미나는 배우 활동에 집중하겠다며 이번 프로젝트에는 합류하지 않기로 했다.강미나는 하이앤드 입점을 통해 전용 라운지와 DM(다이렉트 메시지) 기능을 오픈하고, 팬들과 보다 가까운 거리에서 소통을 이어간다. 라운지에서는 일상과 활동 정보 등 다양한 이야기를 공유하며 DM을 통해 팬들과 직접적인 교감을 나눈다.강미나는 tvN '호텔 델루나', JTBC '웰컴투 삼달리', 영화 '사채소년', 넷플릭스 영화 '고백의 역사', KBS 2TV 및 디즈니+ 시리즈 '트웰브' 등 다양한 작품에 출연하며 몰입도 높은 연기로 깊은 인상을 남겼다. 오는 24일 공개 예정인 넷플릭스 오리지널 시리즈 '기리고'에서는 아이돌 외모로 친구들에게 인기가 많은 임나리 역으로 출연. '기리고'가 저주의 매개체라는 친구의 말을 믿지 않는 인물로 분해 글로벌 시청자와 만날 예정이다. 이처럼 다채로운 매력으로 작품 활동을 이어가고 있는 강미나가 한층 더 가까운 팬 소통에 나서 이목이 쏠리고 있다.하이앤드는 강미나의 합류를 맞아 DM 12개월 기간형 이용권 프로모션과 DM 인증 이벤트를 함께 진행한다. DM 12개월 기간형 이용권은 하이앤드 웹에서 구매할 수 있으며, 기존 월 정기 결제 대비 할인된 금액으로 제공된다. 이용권 오픈을 맞아 4월 8일부터 일주일간 프로모션이 진행되며, 기간 내 구매 고객에게는 강미나의 미공개 실물 포토 카드가 한정 증정된다.DM 인증 이벤트도 함께 진행된다. DM 이용권을 보유한 이용자라면 누구나 참여할 수 있으며, 인증 참여 고객에게는 디지털 리워드가 제공될 예정이다. 자세한 이벤트 내용은 4월 8일 론칭한 강미나의 하이앤드 라운지를 통해 확인할 수 있다.하이앤드는 2024년 애플리케이션 출시 이후 지속적인 배우 영입으로 플랫폼 위상을 강화하고 있다. 강미나의 스타 라운지와 DM은 4월 8일 오전 11시 오픈했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr