'취사병 전설이 되다' 박지훈 포스터 / 사진제공=티빙

천만 배우 박지훈이 드라마 '취사병 전설이 되다'로 돌아온다.다음 달 11일 공개되는 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재가 전설의 취사병으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다.동명의 인기 네이버웹툰 '취사병 전설이 되다'를 원작으로 하며 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 배우 반열에 오른 박지훈의 차기작으로 관심을 모으고 있다. 이런 가운데 곤룡포를 벗고 조리복을 입은 박지훈의 모습이 담긴 취사병 강성재의 포스터가 최초 공개됐다.포스터 속에는 "총 대신 식칼! 탄띠 대신 앞치마!"라는 문구와 함께 연병장이 아닌 주방에 위치한 취사병 강성재(박지훈 분)의 늠름한 모습이 담겨있다. 스마일 배지를 단 관심병사 타이틀이 무색하게 화구 위에서 노련하게 웍질 중인 강성재의 눈빛에선 이유 있는 자신감이 느껴진다.특히 강성재 주위로 떠오른 가상의 퀘스트 창이 눈길을 끌고 있다. '환영합니다, 용사님 지금부터 요리사의 길을 시작합니다'라는 문구로 취사병 강성재의 첫 발을 알리고 있는 것. 게임을 연상시키는 퀘스트 창의 정체가 궁금해지는 상황 속 부대원 모두의 입맛을 홀릴 전설의 취사병 탄생이 기대되고 있다.'취사병 전설이 되다'는 5월 11일 오후 8시 50분 첫 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr