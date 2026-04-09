유연석과 이솜, 그리고 망자 황보름별까지, 세상에서 가장 특별하고도 슬픈 '한 지붕 세 사람'이 포착됐다./사진제공=SBS

유연석과 이솜, 그리고 망자 황보름별까지, 세상에서 가장 특별하고도 슬픈 '한 지붕 세 사람'이 포착됐다./사진제공=SBS

유연석과 이솜, 그리고 망자 황보름별까지, 세상에서 가장 특별하고도 슬픈 '한 지붕 세 사람'이 포착됐다.SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'(연출 신중훈, 극본 김가영·강철규, 제작 스튜디오S·몽작소) 지난 방송의 엔딩이 안방극장에 뭉클한 감정의 파고를 일으켰다. 한나현(이솜)이 신이랑(유연석)에게 빙의된 언니 한소현(황보름별)을 알아보고 참았던 눈물을 터뜨리며 끌어안은 것. 언니를 통해 귀신의 존재를 믿게 된 한나현의 다음 이야기가 궁금해지는 가운데, 오늘(8일) 공개된 스틸컷을 통해 이를 살짝 엿볼 수 있다. 신이랑과 한나현, 그리고 망자 한소현까지, 세 사람이 한나현의 집에서 이른바 '우리들의 행복한 시간(우행시)'을 만끽하고 있어 눈길을 끈다.이번 '우행시'의 메인은 자매의 버킷리스트가 될 예정. 고등학교 때 사고로 생을 마감하며 미처 해보지 못한 것들이 많은 한소현을 위해, 신이랑과 한나현은 그녀의 소소한 소원들을 함께 이뤄나간다. 하지만 이들의 행복은 영원할 수 없다. 한소현은 이승을 떠나야 하는 운명의 망자이고, 이들 자매의 소통 역시 신이랑의 몸을 빌려야만 가능한 '시한부 재회'이기 때문. 웃음소리가 커질수록 짙어지는 이별의 그림자는 시청자들에게 벌써부터 눈물샘을 예고한다.행복한 시간 뒤 해결해야 할 사연도 있다. 기억을 되찾은 한소현은 자신이 죽은 후 180도 변해버린 집안 분위기에 슬픔을 감추지 못했다. 가수가 꿈이었던 쾌활한 동생 한나현이 왜 자신의 꿈이었던 변호사가 됐는지, 부모님은 왜 그토록 딸의 눈치를 보는지, 무엇보다 넉넉하진 않아도 웃음만은 넘쳤던 집안이 왜 삭막해졌는지 의문을 품게 된 것.9회 예고 영상에서 이들 자매의 눈물이 차례로 포착되면서 가족의 사연에 궁금증을 증폭시킨다. "나현이가 너무 불쌍해"라며 오열하는 한소현과 화장실에서 홀로 숨죽여 우는 한나현이 보는 이들의 마음을 먹먹하게 만드는 가운데, 한소현의 사고 이후 이 가족에게 무슨 일이 있었는지, 자매의 멈춰버린 시간은 다시 흐를 수 있을지는 9회의 메인 관전 포인트가 될 전망이다.제작진은 "9회는 한나현-한소현 자매의 애틋한 감정선이 폭발하는 회차다. 신이랑의 몸을 빌려 교감하는 자매의 모습은 판타지적 설정 그 이상의 울림을 선사할 것"이라며, "한나현과 가족이 드러내지 못했던 깊은 상처와 재회의 기쁨 뒤 찾아올 가혹한 운명을 함께 지켜봐 달라"고 전했다.'신이랑 법률사무소'는 매주 금, 토 밤 9시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr