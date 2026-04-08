그룹 아이브(IVE)의 리더 안유진이 그의 모친이 찍어준 '여친짤'을 가득 공개했다. 사진=그룹 아이브(IVE) 안유진 SNS

그룹 아이브(IVE)의 리더 안유진이 그의 모친이 찍어준 '여친짤'을 가득 공개했다. 사진=그룹 아이브(IVE) 안유진 SNS

그룹 아이브(IVE)의 리더 안유진이 그의 모친이 찍어준 '여친짤'을 가득 공개했다.안유진은 지난 7일 개인 SNS에 근황을 담은 사진을 여러 장 게재했다. 이날 안유진은 게시물에 "엄마가 찍어주면서 여친짤 같다고 했다 뭔가 이상하다"라는 문구를 덧붙였다. 공개된 사진 속 안유진은 만개한 벚꽃 나무 아래에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 그는 흰 티셔츠와 청바지 차림에 검정 가죽 재킷을 착용해 자연스러운 스타일을 연출했다.사진에서 안유진은 벚꽃 잎을 눈가에 대고 장난스러운 표정을 짓거나 카메라를 향해 미소를 보였다. 어머니가 직접 촬영한 사진 속 안유진은 무대 위에서의 모습과는 다른 청초하고 편안한 분위기를 자아냈다.해당 사진을 접한 누리꾼들은 "어머님 행복하시겠다", "내 눈에는 꽃만 보인다", "꽃보다 예쁜 유진" 등 다양한 댓글을 남기며 관심을 보였다.한편 안유진이 속한 그룹 아이브는 지난 3일 일본 네 번째 EP '루시드 드림'의 수록곡 '패션'을 선공개했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr