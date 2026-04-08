성준히 '대군부인'에 특별 출연한다./사진제공=길스토리이엔티

배우 성준이 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’에 특별출연한다.‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분은 고작 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 그린 드라마다.성준은 극 중 윤이랑(공승연 분)의 남편이자 이안대군(변우석 분)의 형 ‘이환’으로 분해 열연을 펼친다. 이환은 타고나길 예민하고 놀기 좋아하는 한량이라 왕이 될 재목은 아니었지만, 장자 승계 원칙에 따라 왕위에 오른 인물이다.그동안 다양한 작품을 통해 폭넓은 캐릭터 스펙트럼을 보여준 성준은 SBS ‘열혈사제2’에서 마약 카르텔 수장 김홍식 역으로 극악무도하면서도 좋아하는 사람 앞에서는 뚝딱거리는 반전 매력을 보여주며 미워할 수 없는 빌런을 탄생시켰다. 주호진(김선호 분)의 형 나진석 역으로 특별출연한 넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’에서는 자유분방한 캐릭터를 자연스럽게 소화하며 극의 재미를 더했다.이처럼 매 작품 독보적인 존재감을 발휘해온 성준이 ‘21세기 대군부인’에서는 어떤 모습으로 시청자들을 사로잡을지 기대를 모은다.‘21세기 대군부인’은 오는 10일 오후 9시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr