배우 하지원이 '클라이맥스'에서 뜻하지 않은 스캔들에 휘말렸다./사진=ENA 방송 화면 캡처

배우 하지원이 '클라이맥스'에서 뜻하지 않은 스캔들에 휘말렸다./사진=ENA 방송 화면 캡처

배우 하지원이 '클라이맥스'에서 뜻하지 않은 스캔들에 휘말렸다./사진=ENA 방송 화면 캡처

배우 하지원(47)이 ENA '클라이맥스'에서 뜻하지 않은 스캔들에 휘말리며, 절정의 순간 나락으로 추락하는 '파멸 엔딩'을 그려내 시청자들에게 강렬한 충격을 안겼다. 이번 작품을 위해 45kg까지 감량한 그는 앞서 동성 키스신까지 소화하며 파격적인 연기 변신으로 이목을 집중시켰다.하지원은 지난 7일 방송된 ENA '클라이맥스' 8회에서 사투 끝에 국회의원 후보 방태섭(주지훈)의 아내로 우아하게 부활한 배우 추상아 역을 맡아, 인생을 송두리째 뒤흔드는 거대한 사건에 또다시 직면하는 '롤러코스터 열연'을 선보이며 극의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다.이날 방송에서 추상아(하지원)는 과거 특별한 교감을 나눴던 황정원(나나)과 복귀작의 상대역으로 재회하며 새로운 국면을 맞이했다. 두 사람은 첫 촬영부터 고난도의 감정 신을 소화하며 긴장감을 유발했고, 이후 둘만의 대화 시간을 가지며 오해와 응어리를 풀어냈다. 특히 추상아는 황정원의 고백을 통해 박재상(이가섭) 살인 사건의 실체에 접근하게 되며 걷잡을 수 없는 혼란에 빠졌다.이후 추상아는 남편 방태섭의 당선을 위해 '트로피 와이프' 역할을 완벽히 수행하며 총선 직전까지 승기를 굳혔으나, 선거 당일 예상치 못한 변수가 발생했다. 이양미(차주영)가 방태섭의 낙선을 목적으로 추상아의 사생활이 담긴 자극적인 영상을 전격 유포한 것. 영상 유출로 인해 순식간에 여론이 반전되고 세상이 뒤집히는 모습이 엔딩을 장식하며 시청자들을 경악케 했다.하지원은 이번 회차에서 나나와의 밀도 높은 호흡은 물론, 혼란에 빠진 캐릭터의 감정선을 섬세하게 그려내며 다시 한번 독보적인 연기력을 입증했다. 자신의 캐릭터에 완벽히 빙의된 채 몸을 사리지 않는 과감한 열연을 선보인 하지원의 활약에 시청자들의 박수갈채가 쏟아지고 있다. 종영까지 단 2회만을 남겨둔 상황에서 모든 것을 잃고 벼랑 끝에 선 추상아가 어떤 최후의 반격을 펼치게 될지 관심이 쏠린다.세월이 흐르며 작품 수와 역할이 줄어드는 배우들이 늘어나는 가운데, 하지원은 여전히 주연으로서의 입지를 지키며 변함없는 영향력을 입증하고 있다.'클라이맥스'는 13일(월) 밤 10시 9회를 방송한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr