'21세기 대군부인' 아이유와 변우석 / 사진제공=MBC

'21세기 대군부인' 아이유와 변우석 / 사진제공=MBC

'21세기 대군부인' 아이유와 변우석의 데이트 장면을 담은 사진이 공개됐다.오는 10일 방송되는 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 담은 드라마다.가수 겸 배우 아이유(성희주 역)와 배우 변우석(이안대군 역)이 운명을 함께할 부부로 만나 환상의 호흡을 예고하고 있는 가운데 이들의 본업 모멘트가 포착됐다.카메라 앞에 선 아이유와 변우석은 각자 캐릭터에 이입한 채 감정에 집중하며 연기를 이어 나가고 있다. 특히 촬영한 장면을 모니터하고 스태프들과 동선을 맞추며 리허설에 임하는 두 배우의 진중한 표정에는 작품과 캐릭터를 향한 진심이 묻어난다.그런가 하면 티저 영상에 담긴 공원 데이트 비하인드도 눈길을 끈다. 장난기 가득한 표정으로 카메라를 보며 춤추는 듯한 포즈를 취하는 아이유와 변우석의 은은한 미소가 설렘을 더한다.'21세기 대군부인'은 10일 오후 9시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr