(왼쪽) 가수 바다가 눈물을 보이고 있다. (오른쪽) 려욱이 취재진 앞에서 미소를 보이고 있다. / 사진=텐아시아 DB

그룹 슈퍼주니어 공연 도중 일부 팬들이 부상을 입어 려욱이 이틀 만에 입장을 전한 가운데, 선배 가수 바다가 후배를 감쌌다.려욱은 지난 7일 자신의 인스타그램을 통해 "사고가 나자마자 다친 친구들에게 너무 많은 자책이 들었다"며 "저 때문에 팬들이 다친 거라는 생각이 들었고, '내가 팬들한테 너무 가까이 다가가서 그런 걸까?', '떨어지는 그 순간에 어떻게든 더 잡아줄 수 있지 않았을까?'라는 많은 후회와 충격으로 잠시 사고 회로가 정지됐었다"고 회상했다.사고 당시 려욱은 일부 팬들이 추락한 직후 별다른 조치 없이 두 손으로 머리를 감싸 쥔 채 등을 돌렸다. 이를 두고 일각에서는 무책임한 태도가 아니냐는 지적도 나왔다. 이를 인식한 듯 려욱은 "머리가 빨리 돌아가는 사람은 아니다"라며 "잠시 충격으로 멈췄던 제 모습이 너무 바보 같았다. 그 모습이 안 좋게 보이셨다면 죄송하다"고 고개를 숙였다.이같은 려욱의 글을 접한 SM엔터테인먼트(이하 SM) 선배 바다는 댓글을 통해 "제가 오랫동안 봐 온 려욱이는 마음이 너무 여리고 착한 친구"라며 려욱을 감쌌다. 이어 "저도 려욱이를 응원하러 갔었는데, 팬들 걱정에 놀란 상태라 인사를 오래 못 나눴다"고 상황을 전했다.사고 직후 려욱은 부상을 입은 팬들과 병원까지 동행했다고 알려졌다. 그는 "다친 친구들과 병원에서 많은 이야기를 나눴는데, 아픈 와중에도 제 걱정을 해주고 자신이 더 미안하다며 울던 그 모습들이 잊히지 않을 것 같다"고 팬들에게 고마움을 표했다.데뷔 20주년을 기념하는 콘서트에서 불의의 발생한 사고가 발생한 데에 대해 려욱은 "20년 넘게 활동하면서 이런 사고가 바로 눈앞에서 난 건 처음이라 사실 마음이 너무 힘들었는데, 많이 안 다쳐줘서 너무너무 고맙다"고 속마음을 꺼냈다.그러면서 려욱은 "앞으로 우리 엘프들 계속 만나야 하니까 안전에 더 주의하고 신경 쓰는 슈퍼주니어가 되겠다. "아무도 다치지 않고 안전하게 오래 만나요"라고 덧붙였다.앞서 지난 5일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 열린 슈퍼주니어 데뷔 20주년 기념 투어 서울 공연 후반부에 멤버들은 객석 곳곳을 다니며 팬들과 인사를 나눴다. 멤버 려욱이 객석 가까이 이동했고, 일부 팬들이 펜스 쪽으로 몰려들었다. 이때 려욱이 앞자리 관객들의 손을 잡자 펜스가 무게를 이기지 못하고 무너졌다. 일부 팬들은 빨려 들어가듯 객석에서 1층으로 추락했다.해당 사고와 관련해 SM은 "당사가 객석 옆쪽에 설치한 안전 펜스가 무너지며 3명의 관객이 떨어지는 사고가 발생했다"고 밝혔다. 소속사 측은 "부상자들은 즉시 병원으로 이송돼 필요한 검사와 치료를 받았고 염좌 및 타박상으로 2주간의 안정 및 치료가 필요하다는 의료진의 소견을 받았다"라고 설명했다.SM 측은 다친 팬들의 지원을 약속했다. 소속사는 "이번 사고로 피해를 입은 관객과 가족들께 깊은 사과의 말씀드린다"며 "당사는 부상 당한 관객들이 완쾌될 수 있도록 치료를 지원하고 완전히 회복될 때까지 최선의 노력을 다하겠다"라고 전했다. 또 "공연 주최사로서 이번 사고에 대해 무거운 책임을 통감한다"라며 "향후 동일한 사고가 재발하지 않도록 시설 안전 점검 및 관객 안전 관리에 만전을 기하겠다"라고 첨언했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr