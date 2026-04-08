KEYVITUP(키빗업)/ 사진 제공 = 인코드엔터테인먼트

KEYVITUP(키빗업)/ 사진 제공 = 인코드엔터테인먼트

가수 겸 배우 김재중이 제작한 1호 보이그룹 KEYVITUP(키빗업)이 데뷔한다.KEYVITUP(키빗업)은 8일 오후 6시, 팀명과 동명의 데뷔 첫 EP 앨범 'KEYVITUP'을 발매하고 가요계에 첫걸음을 내디딘다.김재중이 제작한 첫 보이그룹으로 데뷔 전부터 크게 주목받은 키빗업은, 비주얼과 실력을 다 갖춘 '케이팝의 정석' 신인 보이그룹의 탄생을 예고하며 기대감을 높여왔다.키빗업은 "우리의 음악은 세상의 문을 여는 열쇠이자, 세상을 깨우는 신호로 그 신호가 울릴 때마다. 새로운 무대와 새로운 가능성이 열린다. 그리고 그 확장의 순간마다 키빗업은 진화한다" 라는 슬로건을 내세운다. 기존의 틀을 깨고 새로운 트렌드를 이끌어 갈 케이팝 아티스트로 성장하겠다는 포부를 담았다.팀명과 동명의 첫 EP 앨범은 타이틀곡까지도 팀 이름과 똑같은 'KEYVITUP'으로 내세워 키빗업만의 색깔과 정체성을 확실하게 보여주겠다는 의지를 담았다. 타이틀곡에 작사에는 멤버 전원이 참여해 진정성을 더했다.키빗업은 선공개곡 'BEST ONE(베스트 원)'을 비롯해 데뷔 전부터 다양한 프로모션을 통해 글로벌 팬심을 사로잡기 시작했다. 키빗업은 데뷔 전부터 각종 브랜드와의 협업을 비롯해 'KCON JAPAN 2026(케이콘 재팬 2026)', 'KCON LA 2026(케이콘 LA 2026' 라인업에 이름을 올렸다.케이팝 신에 당찬 출사표를 던진 KEYVITUP(키빗업)은 이날 오후 6시 첫 EP 앨범을 발매하고 본격적인 데뷔 활동에 돌입할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr