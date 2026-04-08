'클라이맥스'에서 베드신을 선보인 하지원과 나나 / 사진='클라이맥스' 방송화면 캡처

'클라이맥스' 8화 줄거라 / 사진='클라이맥스' 방송화면 캡처

'클라이맥스'에서 베드신을 선보인 하지원과 나나 / 사진='클라이맥스' 방송화면 캡처

'클라이맥스' 하지원이 나나와 파격 동성 베드신을 선보였다.지난 7일 방송된 ENA 월화드라마 '클라이맥스'에서는 방태섭(주지훈 분)이 권종욱(오정세 분)과 공조해 손국원(주진모 분)의 핵심 내부자 그림자(박성일 분)를 직접 압박하는 과정이 그려졌다.그림자는 영화 '사계' 제작비에 얽힌 비자금 흐름을 실제로 관리한 인물로, 방태섭은 그를 통해 이양미(차주영 분) 캠프의 자금 출처를 입증할 증거를 확보했다. 이는 단순한 폭로가 아니라 선거를 단 며칠 앞둔 시점에 법적 효력을 가진 진술을 이끌어내 총선 판세를 흔드는 계기로 이어졌다.한편 영화 '사계' 촬영 현장에서는 추상아(하지원 분)와 황정원(나나 분)이 카메라 앞에서 다시 마주 섰다. 앞서 키스하며 서로에 대한 마음을 확인한 두 사람은 카메라 앞에서 파격 동성 베드신을 선보이며 모두를 놀라게 했다.특히 두 사람이 연기하는 장면은 과거 사건의 감정과 맞물리며, 연기와 현실의 경계가 흐려지는 순간을 만들어냈다. 또 두 인물 사이에 형성된 관계가 단순한 대립을 넘어 감정적으로 깊게 얽혀 있음을 보여주며 기존 권력 서사와는 다른 결의 긴장감을 형성했다. 이어 방태섭이 해당 장면이 담긴 영상을 마주하며 개인의 관계와 정치적 선택이 충돌하는 모습이 공개됐다.8화는 방태섭이 쥔 증거 카드가 선거 결과를 바꾸고 그림자의 선택이 손국원·이양미 라인을 어디까지 흔드는지를 가시적으로 보여준 회차였다. 남은 2회에서 어떤 전개가 펼쳐질지 관심이 쏠린다.'클라이맥스'는 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr