랄랄, 성형수술하고 1개월 지나니…눈밑도 코도 자연스러워

크리에이터 랄랄이 성형수술 이후 변화된 모습을 보였다.
랄랄은 최근 코 성형과 눈밑지방재배치 수술 이후 근황을 공개했다.
공개된 사진 속 랄랄은 성형수술을 받은지 한달이 됐다. 앞서 그는 눈 밑 지방 재배치 수술을 받은 이유에 대해 “맨날 튀어나오고 메이크업으로도 안 돼서 상담받다가 하게 됐다”며 “코는 들려서 너무 짧다고 다시 했다”고 말했다.
한편 랄랄은 2024년 11세 연상의 비연예인과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 현재 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ MC로도 활약하고있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
랄랄은 최근 코 성형과 눈밑지방재배치 수술 이후 근황을 공개했다.
공개된 사진 속 랄랄은 성형수술을 받은지 한달이 됐다. 앞서 그는 눈 밑 지방 재배치 수술을 받은 이유에 대해 “맨날 튀어나오고 메이크업으로도 안 돼서 상담받다가 하게 됐다”며 “코는 들려서 너무 짧다고 다시 했다”고 말했다.
한편 랄랄은 2024년 11세 연상의 비연예인과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 현재 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ MC로도 활약하고있다.
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