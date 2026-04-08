랄랄, 성형수술하고 1개월 지나니…눈밑도 코도 자연스러워

크리에이터 랄랄이 성형수술 이후 변화된 모습을 보였다.랄랄은 최근 코 성형과 눈밑지방재배치 수술 이후 근황을 공개했다.공개된 사진 속 랄랄은 성형수술을 받은지 한달이 됐다. 앞서 그는 눈 밑 지방 재배치 수술을 받은 이유에 대해 “맨날 튀어나오고 메이크업으로도 안 돼서 상담받다가 하게 됐다”며 “코는 들려서 너무 짧다고 다시 했다”고 말했다.한편 랄랄은 2024년 11세 연상의 비연예인과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 현재 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ MC로도 활약하고있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr