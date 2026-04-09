송은이(왼), 케이윌./사진=텐아시아DB

주우재, 양세찬이 송은이 결혼식의 막대한 축의금을 선언했다./사진제공=KBS

1973년생 송은이가 8살 연하 케이윌의 결혼 동맹을 승낙했다.오는 9일 방송되는 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들(이하 ‘옥문아’) 309회에서는 '의외의 연예계 절친' 케이윌과 안재현이 출연한다.'옥탑즈'의 첫째 송은이의 결혼이 화두에 떠올라 관심을 집중시킨다. 이날 안재현은 "케이윌이 결혼을 한다면 축의금으로 1000만 원을 내겠다"라는 뜻을 밝히며 통 큰 우정을 자랑한다. 이때 케이윌과 안재현의 뜨거운 우정에 자극을 받은 주우재가 "우리도 은이 누나가 결혼하면 모아서 축의금 10억을 주기로 했다"라고 선언해 옥탑방을 발칵 뒤집는다.이에 송은이의 결혼 가능성을 제로에 가깝게 본 양세찬 역시 "나는 전 재산을 쾌척할 것"이라고 공약한다. 거액의 축의금에 눈이 반짝 떠진 송은이가 "진짜지? 10억?!"이라며 돌연 의욕을 불태워 웃음을 자아낸다.이 같은 축의금 공약은 뜻밖의 '계약 결혼 프로젝트'로 이어지며 웃음을 더한다. 케이윌이 송은이에게 "누나, 나랑 결혼하면 축의금이 10억 1000만 원이야"라며 전략적 M&A를 제안하는 것. 송은이가 0.1초의 고민도 없이 "콜!"을 외치며 동맹이 급물살을 타자, 김종국이 케이윌에게 "형수야, 일해서 버는 게 낫지 않겠니?"라고 말리고 나선다고.송은이는 '계약 신랑' 케이윌의 토크를 적극 지원하며 내조의 여왕으로 거듭나 웃음보를 자극한다. 자본주의가 낳은 송은이와 케이윌의 부부 케미는 이날 오후 8시 30분 방송되는 '옥탑방의 문제아들'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr