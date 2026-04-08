그룹 키스오브라이프가 이들다운 강렬한 모습으로 음원 차트 정상을 노리고 돌아왔다. 그룹 키스오브라이프/사진제공=S2엔터테인먼트

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 두 번째 싱글 'Who is she'를 발표하고 국내외 주요 음원 차트 진입에 성공했다.지난 6일 발매된 키스오브라이프의 'Who is she'는 공개 직후 멜론 핫 100(100일) 차트 37위에 올랐다. 핫 100(30일) 차트에서는 28위를 기록했다. 벅스 실시간 차트에도 이름을 올리며 발매 초반부터 성과를 내고 있다.해외에서도 반응이 나타나고 있다. 태국 아이튠즈 톱 송 차트에서 2위를 차지했다. 브라질, 대만, 터키 등 여러 국가의 차트에 진입했다. 수록곡 'Don't mind me' 역시 태국 차트 순위권에 들며 관심을 확인했다.신곡 'Who is she'는 2000년대 댄스 팝 장르를 현대적인 사운드로 재해석한 댄스곡이다. 무대에서 각성하는 아티스트의 모습을 표현했다. 멤버들의 퍼포먼스와 가창력을 앞세워 음악 팬들의 호응을 얻고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr