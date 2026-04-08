방탄소년단 정국/ 사진=위버스 캡처

방탄소년단 정국/ 사진=위버스 캡처

방탄소년단 정국/ 사진=위버스 캡처

그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 욕설 라이브 방송과 관련해 팬들에게 고개를 숙였다.정국은 8일 오전 4시께 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 라이브 방송을 켰다. 이날 정국은 "최근에 한 라이브 방송에 대해서 아미(팬덤명)들에게 사과해야겠다"며 말문을 열었다.그는 "크게 잘못을 했는지는 모르겠다. 사실 난 공인도 아니고, 유튜브 등에서 일하시는 분들도 다 쓰는 표현이다. 다만 이때까지 그런 모습을 보여주지 않았으니 아미들이 봤을 때 불편했을 거란 생각이 든다. 불편을 겪었던 아미에게 미안하다. 자제하겠다"고 팬들에게 사과했다. 그러면서 "뭐든 까기 바쁜 사람들에겐 별 얘기 안 하고 싶다. 관심 가져줘서 감사하다. 고소당하면 내가 알 바는 아니겠지만"라고 덧붙였다.정국은 "내가 아미들을 어떻게 생각하는지 알아달라. 늘 진심이었다. 스스로 그렇게 착하고 올바른 사람이라고는 얘기 못 하겠다. 그래도 여러분(팬들)에게는 진심으로 대했다. 그래서 사과는 한번 하고 싶었다. 내가 어디로 튈지 나도 모른다. 죄를 짓거나 나쁜 짓을 하진 않겠지만, 사람이니까 가끔 그럴 수도 있다. 불편하고 아니다 싶으면 지적해 달라. 보고 받아들이겠다"라고 말했다.이어 "잘못했다고 생각하진 않는다. 그게 뭐가 잘못이냐. 오히려 좋아하는 분도 많았다. 잘못이라곤 생각 안 하지만 아미들이 다양하다. 불편했을 아미들이 있으니까, 그 부분에 대해서는 미안하다고 얘기를 하고 싶은 것"이라고 설명했다.정국은 "이것도 편집돼서 올라가겠지. 요즘 편집 참 자극적이다. 내가 아미들한테 욕을 한 것도 아니고 친구한테 할 수도 있지. 물론 카메라 앞에서 하는 건 불편할 수 있겠지만. 카메라 앞에서 욕하는 사람 연예인 중에서도 얼마나 많나. 그래서 난 잘못이라고 생각 안 한다"라고 재차 소신을 밝혔다.한편, 정국은 지난 2월 26일 오전 3시께부터 팬 소통 플랫폼 위버스에서 라이브 방송을 켜고 약 1시간 30분 동안 팬들과 소통했다. 당시 취중 라이브 방송을 진행한 그는 함께 있던 지인에게 돌연 손가락 욕을 하거나 욕설을 내뱉는 등 언행으로 논란의 중심에 섰다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr