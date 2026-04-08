9개월 만에 KBO 복귀 의사를 밝힌 전 야구선수 이종범 / 사진=MBS SPORTS+ 유튜브 채널

전 야구선수 이종범이 예능 '최강야구' 합류를 둘러싼 논란에 대해 사과한 가운데, 팬들의 비난이 이어지고 있다.지난 6일 방송된 MBC SPORTS+ '비야인드'에는 이종범이 출연했다. 방송에서 이종범은 "지난해 6월 '최강야구'를 맡으면서 과정이 순탄하지 못했다. 생각이 짧았고 후회를 많이 했다"라며 고개를 숙였다. 이어 그는 "다시 현장으로 갈 수 있는 방법을 계속 고민하고 있다. 콜이 오면 무조건 어디든 간다. 팬들, 관계자들에게 더 인정받을 수 있도록 노력할 것"이라며 KBO 리그 복귀 의사를 내비쳤다.그러나 이종범의 사과에도 팬들의 비난이 쏟아지고 있다. 일부 팬들은 "다시는 안 보고 싶다", "스스로 떠날 땐 언제고 왜 다시 오는 거냐", "한번 배신자는 영원한 배신자다", "그냥 돌아오지 마라" 등의 날 선 반응을 보이기도 했다 .한편 지난해 7월 프로야구팀 KT 위즈 1군 타격코치로 활동하던 이종범은 JTBC 예능 '최강야구' 감독 합류를 위해 구단에 계약 종료를 요청했다. 현직 코치가 방송 출연을 이유로 시즌 도중 팀을 떠난 사례는 드물어 당시에도 적지 않은 파장을 낳았다. 그러나 최근 KBO 리그 무대를 스스로 떠났던 이종범이 프로 복귀 의지를 내비치며 논란이 일고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr