김지영, ♥CEO와 반얀트리 호텔에서…태교여행만 n번째

‘하트시그널’ 김지영이 남편인 윤수영 대표와 일본 교토로 태교여행을 떠났다.최근 김지영은 남편과 교토에 위치한 반얀트리 호텔에서 인증샷을 게재했다. 두 사람은 숙소에서 단란하게 뱃속의 아이와 함께 사진을 남겼다. 딸 포비를 품고있는 엄마 김지영은 볼록한 D라인을 자랑했다.지난 7일 오후 방송되는 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 김지영 윤수영 부부의 신혼 일상이 공개됐다.이날 김지영은 “남편과 샤워를 같이 한다. 매번 같이 한다”고 밝혔다.이에 이상민은 “같이 샤워하는 걸 의아해하는 분들이 많던데, 나는 아내와 반신욕도 같이 한다”고 말해 눈길을 끌었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr