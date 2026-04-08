배우 서민정이 미국에서의 근황을 전하고 있는 모습. / 사진=서민정 SNS

배우 서민정이 자신의 연기 시절을 회상했다.서민정은 지난 7일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요'(이하 '무물') 시간을 가졌다.이날 한 누리꾼은 "'하이킥' 오분순삭 자주 보세요? 저는 아직도 봐요. 민정쌤 맑은 웃음이 너무 좋아요"라고 질문했다. 그러자 서민정은 "저도 종종 본다"며 "창피하기도 하고 그립기도 하고 애틋하기도 하다"며 작품을 향한 애정을 보였다.이어 서민정은 "영상에 달린 댓글들 보는 것도 좋아한다"며 애청자들의 반응을 미국에서도 확인하고 있음을 알렸다.한편 서민정은 1979년생이다. 2000년 VJ로 데뷔해 2006년 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥'을 통해 인기 반열에 올랐으나, 2007년 깜짝 결혼을 발표하며 뉴욕으로 떠났다. 남편은 캐나다 교포 출신 치과의사이며, 두 사람은 이듬해 딸 예진 양을 낳아 슬하에 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr