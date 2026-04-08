아이유, 변우석이 하트 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

아이유가 변우석과의 키스신 비하인드를 밝혔다./사진='살롱드립' 영상 캡처.

배우 이종석과 공개 열애 중인 아이유가 변우석과의 '담벼락 키스신' 비하인드를 밝혔다.지난 7일 유튜브 예능 '살롱드립' 예고편에는 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인' 주연 배우 아이유, 변우석, 노상현, 공승연이 게스트로 출연했다.이날 변우석은 '21세기 대군부인' 예고편에 담긴 '담벼락 키스신'에 대해 "코가 닿잖아요. 볼에 닿는데 더우니까 촉촉해서"라며 회상했고, 아이유는 "볼에 코 자국이 남았다"고 덧붙였다.노상현이 "키스를 몇 번 하신 거예요?"라고 묻자 아이유는 "셀 수 없이 많이 했다. 그 장면은 진짜 많이 했다"고 밝혔다.이어 아이유는 "드라마 후반으로 갈수록 노상현 씨가 정말 섹시하게 나온다"고 말했고, 변우석도 "가만히 있어도 너무 섹시해서, 대사를 까먹었다"고 고백했다. 이에 노상현은 "왜 이래"라며 당황해했다.한편, '21세기 대군부인'은 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 담은 작품이다. 오는 10일 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr