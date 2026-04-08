사진=유튜브 채널 '백강현' 캡처

천재 소년 백강현이 대학 불합격 이후 직접 개발한 게임을 공개하며 근황을 전했다.백강현은 지난 7일 개인 SNS와 유튜브 채널을 통해 자신이 개발한 첫 번째 전략 퍼즐 RPG 게임의 출시 소식을 알렸다. 그는 "지난 1월 옥스포드 합격자 발표 이후 많은 아픔을 겪었다"며 이번 게임이 지난 몇 달간 스스로의 한계를 넘기 위해 노력한 결과물이라고 밝혔다.그가 개발한 게임은 이용자의 논리력과 기억력, 심리 능력을 활용하는 전략 퍼즐 RPG다. 백강현은 "1인 개발 방식임에도 대형 게임사에 뒤처지지 않는 규모를 담았다"며 "본인의 집념으로 완성한 첫 작품"이라고 설명했다.일부 누리꾼의 악성 댓글에 대해서는 단호한 태도를 보였다. 백강현은 "근거 없는 비난은 본인에게 의미가 없다. 모든 악플은 자동으로 차단되어 확인하지 않는다"고 강조했다. 이어 그는 "오늘부터 새로운 꿈을 향해 다시 도전하겠다"는 계획을 덧붙였다.한편, 백강현은 과거 '영재발굴단' 출연 당시 IQ 204를 기록해 화제를 모았다. 이후 만 10세에 서울과학고등학교에 조기 입학했으나 학업 환경 등을 이유로 자퇴했다. 최근 옥스포드 대학 불합격 소식을 전했던 그는 이번 게임 개발을 통해 새로운 활동을 이어가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr