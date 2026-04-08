사진 제공=하이업엔터테인먼트

언차일드 데뷔 트레일러 /사진 제공=하이업엔터테인먼트

언차일드 데뷔 트레일러 /사진 제공=하이업엔터테인먼트

댄스 신동으로 이름을 알린 나하은이 데뷔한다. 하이업엔터테인먼트가 6년 만에 론칭하는 신인 그룹 언차일드(UNCHILD) 멤버 전원이 베일을 벗었다.언차일드는 8일 0시 공식 SNS 채널을 통해 멤버 박예은, 히키, 티나, 아코, 이본, 나하은의 데뷔 트레일러를 오픈했다. 멤버 전원의 이름과 비주얼이 최초로 공개됐으며, 특유의 펑키한 무드와 각양각색의 캐릭터가 시선을 사로잡았다.언차일드는 세상의 시선에 얽매이지 않는 엉뚱하고 독특한 'FREAKY(프리키)한 에너지'를 청춘이라 일컬으며, 정해진 공식을 깨고 이들만의 날것(RAW) 그대로의 매력을 보여주겠다는 당찬 포부를 드러냈다.영상 속 러닝 트랙을 거꾸로 질주해 마이크를 거머쥐는 리드 보컬 박예은은 쿨하고 세련된 이미지로 언차일드의 방향성을 상징했다. 교통안전도우미로 변신해 횡단보도 위에서 역동적인 깃발춤을 추는 리더이자 메인 래퍼 히키는 음악 코어를 담당하는 멤버다운 무대 장악력을 예고했다.또 버스 안에서 기발하고 유연한 발레 동작을 선보인 중국 출신 티나는 화려한 비주얼 이면에 숨겨진 반전의 끼를 드러냈고, 스포트라이트를 받으며 차에서 내리는 일본 출신 아코는 특유의 엉뚱한 리액션으로 팀 내 '바이럴 트리거'를 담당하는 본연의 통통 튀는 매력을 발산했다.여기에 도심 한복판에서 가부좌를 튼 채 명상에 잠긴 메인 보컬 이본은 독특한 상황 속에서도 특색 있는 음색만큼이나 신비롭고 반전 있는 아우라를 연출했다. 이어 국밥집에서 화려한 스냅으로 공깃밥을 흔드는 나하은은 '5세대 댄스 아이콘'이자 대중의 이목을 끄는 유쾌한 팀의 분위기 메이커 면모를 입증했다.언차일드는 평범함을 뒤집는 접두사 'UN-'에 어떠한 기준에도 갇히지 않는 사람을 뜻하는 'CHILD(PERSON)'를 결합해 팀명에 담았다. 일찌감치 눈도장을 찍은 나하은을 비롯해 '아이랜드2' 출신 박예은, 히키, 티나, 아코, 이본까지 다채로운 이력을 지닌 실력파 멤버들이 모여 파격적이고 독창적인 퍼포먼스를 선보일 것으로 기대를 모은다.언차일드는 오는 21일 정식 데뷔한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr